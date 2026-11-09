Qualificazioni Coppa delle Regioni UEFA: Federación Canaria, Central Bohemia, Cheshire Football League, Munster, Vojvodina, Slovacchia occidentale e Zenica-Doboj al turno successivo

Federación Canaria (Spagna), Cheshire Football League (Inghilterra), Boemia centrale (Repubblica Ceca), FA Vojvodina (Serbia), Munster (Repubblica d’Irlanda), Slovacchia occidentale e Zenica-Doboj (Bosnia-Erzegovina) si sono qualificate per la fase finale della Coppa delle Regioni UEFA 2026/27, mentre prosegue il turno intermedio delle qualificazioni.

Le otto vincitrici dei mini-tornei del turno intermedio, che si protrarrà fino al 27 novembre, si qualificano per la fase finale della prossima estate, che in linea di principio sarà ospitata da una delle contendenti in date da concordare.

Gli esordienti del Federación Canaria si sono aggiudicati il posto vincendo l'ultima partita del Gruppo 5 contro gli ungheresi del Pest. Con la qualificazione del Federaciòn Canaria, la Spagna si qualifica per l'undicesima volta in 14 edizioni, estendendo così il proprio record. Il Federación Canaria spera di diventare la terza squadra spagnola consecutiva a vincere il titolo, dopo il Galicia nel 2023 e l’Aragòna nel 2025.

Lo Zenica-Doboj accede alla fase finale per la seconda volta in tre edizioni grazie al primo posto nel Gruppo 1. Sia Mirsad Šijerkić che Casey Coughlin del Tim Rhanbarthol y De hanno segnato sette gol, un nuovo record per un singolo mini-torneo del turno intermedio.à

Lo Zenica-Doboj tornerà alla fase finale dopo essersi qualificato già nel 2023 Feđa Krvavac/ Zenica-Dobo

Il Cheshire Football League è diventata la prima squadra inglese a qualificarsi, al termine di un finale mozzafiato nel Gruppo 3. Robert Payne ha segnato con l'ultimo tocco della partita, regalando al Cheshire una vittoria per 3-2 sui padroni di casa del Göteborg. Questo risultato ha permesso loro di superare l'AF Algarve, che sembrava ormai qualificata dopo il successo per 5-2 contro lo Järvenpää United, capolista prima dell'ultima giornata.

Come la Spagna, anche la Cechia avrà il suo ottavo rappresentante diverso nella fase finale (record condiviso), dopo la vittoria del Central Bohemia nel Gruppo 4. I 23 gol segnati nel mini-torneo rappresentano un nuovo primato nella Coppa delle Regioni, mentre Daniel Křemenák ha eguagliato il record della competizione con i suoi cinque gol nella vittoria contro i padroni di casa georgiani del Basa.

Il FA of Vojvodina si è qualificato per il secondo torneo consecutivo e il terzo in totale. Ha conquistato il primo posto nel Gruppo 2 grazie alla vittoria per 4-0 nell'ultima giornata contro San Marino, che aveva ospitato la fase finale della scorsa stagione e in quell’occasione aveva pareggiato 1-1 col Vojvodina.

La Slovacchia occidentale ha replicato la qualificazione del 2018/19 grazie alla vittoria per 1-0, con gol di Michal Hrenák all'89', nella partita decisiva del Gruppo 6 contro il Piemonte Valle d'Aosta (vincitore dell'edizione 2003).

Il Munster, che ospitava il Gruppo 8, ha regalato l'ottava qualificazione alla Repubblica d'Irlanda grazie alla differenza reti negli scontri diretti davanti a Uzda (Bielorussia) e Spalato (Croazia). Lo Spalato, in testa con tre punti di vantaggio sulle altre squadre prima dell'ultima giornata, è stato in vantaggio contro il Munster fino a 20 minuti dalla fine, ma la squadra irlandese è riuscita a imporsi 3-1 con il gol qualificazione nei minuti di recupero.

Come funzionano le qualificazioni alla Coppa delle Regioni 2026/27 Come di consueto, la competizione amatoriale europea prende il via con due turni di qualificazione, che porteranno a una fase finale a otto squadre nell’estate del 2027. In totale si sono iscritte 34 federazioni, le cui rappresentanti regionali sono state designate prima delle qualificazioni (sebbene Malta e San Marino siano rappresentate dalle rispettive nazionali amatoriali). L’Aragón, detentore della Coppa delle Regioni, è stato eliminato nei quarti di finale delle qualificazioni spagnole. Tre squadre hanno preso parte al turno preliminare di giugno: il Cilicia è diventata la prima formazione armena a superare quella fase, battendo i lituani del Tera e gli estoni dell’Hiiumaa. Il Cilicia si è così unito alle altre 31 partecipanti del turno intermedio, che consiste in otto mini-tornei disputati in sede unica.

Partite e risultati

*Malta e San Marino partecipano con squadre nazionali amatoriali, tutte le altre federazioni partecipano con squadre regionali amatoriali.

Gruppo 1 (completato)

Qualificato alla fase finale: Zenica-Doboj (BIH, squadra ospitante)

Altre nel girone: Tim Rhanbarthol y De (WAL), OFS Bitola (MKD), Cilicia (ARM)

Gruppo 2 (completato)

Qualificata alla fase finale: FA of Vojvodina (SRB)Altre nel girone: San Marino (SMR)*, MNZ Ptuj (SVN, squadra ospitante), ARF Anenii Noi (MDA)

Gruppo 3 (completo)

Qualificato alla fase finale: Cheshire Football League (ENG)

Altre nel girone: Algarve (POR), Järvenpää United (FIN), Gothenburg (SWE, squadra ospitante)

Gruppo 4 (completato)

Qualificata alla fase finale: Central Bohemia (CZE)

Altre nel girone: SW Bulgaria (BUL), BKS Almaty (KAZ), Basa (GEO, squadra ospitante)

Gruppo 5 (completato)

Qualificata alla fase finale: Federación Canaria de Fútbol (ESP)

Altre nel girone: Pest (HUN), Hapoel Beit Shean Mesilot (ISR), Zemgale (LVA, squadra ospitante)

Gruppo 6 (completato)

Qualificata alla fase finale: Slovacchia Occidentale (SVK)

Altre nel girone: Piemonte Valle d'Aosta (ITA), Irlanda del Nord orientale (NIR), Albania centrale (ALB, squadra ospitante)

Gruppo 7 (21-27 novembre)

Contendenti: Dolnośląski (POL), Istanbul (TUR, squadra ospitante), The Carpathians (ROU), Zangazur (AZE)

Gruppo 8 (completato)

Qualificato alla fase finale: Munster (IRL, squadra ospitante)

Altre nel girone: Split (CRO),Uzda (BLR), Malta (MLT)*

Highlights finale Regions' Cup 2025: Aragón - Dolnośląski 1-0

Gruppo A

Al turno intermedio: Cilicia (ARM, club ospitante)

Altre nel girone: Tera (LTU), Hiiumaa (EST)