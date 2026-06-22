Qualificazioni Coppa delle Regioni UEFA: completato il tabellone del turno intermedio

Le qualificazioni per la Coppa delle Regioni UEFA 2026/27 sono iniziate con il turno preliminare, che si è concluso con la qualificazione della Cilicia (Armenia).

Come di consueto, la competizione amatoriale europea prevede due turni di qualificazione, che porteranno a una fase finale a otto squadre in programma nell'estate del 2027. Hanno aderito tutte e 34 le federazioni, le cui rappresentative regionali saranno definite prima delle qualificazioni (anche se Malta e San Marino sono rappresentate dalle loro squadre nazionali amatoriali).

Tre squadre hanno iniziato dal turno preliminare, con i padroni di casa della Cilicia che hanno battuto Hiiumaa (Estonia) e Tera (Lituania). La Cilicia ha così raggiunto le altre 31 partecipanti al turno intermedio, composto da otto mini-tornei che si disputeranno in un'unica sede tra il 2 settembre e il 7 novembre.

Le otto vincitrici dei gironi del turno intermedio si qualificheranno alla fase finale, la cui sede sarà annunciata in seguito. L'ultima edizione (2024/25) è stata vinta dall'Aragón (Spagna) a San Marino. La Federación Canaria de Fútbol rappresenterà la Spagna in questa edizione perché l'Aragón è stato eliminato ai quarti di finale nelle qualificazioni nazionali.

Partite del turno preliminare

Al turno intermedio: Cilicia (ARM, squadra ospitante)

Altre nel girone: Tera (LTU), Hiiumaa (EST)

Finale Coppa delle Regioni 2025: Aragón - Dolnośląski 1-0 ﻿

Gironi turno intermedio Coppa delle Regioni

*Malta e San Marino partecipano con squadre nazionali amatoriali, tutte le altre federazioni partecipano con squadre regionali amatoriali da definire.

Gruppo 1 (2-8 settembre): Bosnia-Erzegovina (nazione ospitante), Galles, Macedonia del Nord, Cilicia (ARM)

Gruppo 2 (15-21 ottobre): Serbia, San Marino (SMR)*, MNZ Ptuj (SVN, squadra ospitante), Moldavia

Gruppo 3 (7-13 settembre): Portogallo, Finlandia, Cheshire Football League (ENG), Svezia (squadra ospitante)

Gruppo 4 (14–20 ottobre): Cechia, Bulgaria, Georgia (squadra ospitante), BKS Almaty (KAZ)

Gruppo 5 (2-8 settembre): Federación Canaria de Fútbol (ESP), Ungheria, Israele, Lettonia (squadra ospitante)

Gruppo 6 (29 ottobre–4 novembre): Slovacchia Occidentale (SVK), Italia, Irlanda del Nord, Albania (squadra ospitante)

Gruppo 7 (20-26 ottobre): Polonia, Turchia (nazione ospitante), Romania, Zangazur (AZE)

Gruppo 8 (1-7 novembre): Croazia, Munster (IRL, squadra ospitante), Bielorussia, Malta (MLT)*