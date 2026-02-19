Il turno preliminare della Coppa delle Regioni UEFA inizia il 14 giugno

Le qualificazioni per la Coppa delle Regioni UEFA 2026/27 iniziano col turno preliminare che si disputerà dal 14 al 20 giugno in Armenia.

Come di consueto, la competizione amatoriale europea prevede due turni di qualificazione, che porteranno a una fase finale a otto squadre in programma nell'estate del 2027. Hanno aderito tutte e 34 le federazioni, le cui rappresentative regionali saranno definite prima delle qualificazioni (anche se Malta e San Marino sono rappresentate dalle loro squadre nazionali amatoriali).

Tre federazioni inizieranno dal turno preliminare, con i padroni di casa dell'Armenia che saranno affiancati dai rappresentanti di Estonia e Lituania. I vincitori dei mini-tornei raggiungeranno le altre 31 partecipanti nel turno intermedio, con otto mini-tornei che si disputeranno in un'unica sede in date da definire tra il 21 agosto e il 4 dicembre.

Le otto vincitrici dei gironi del turno intermedio si qualificheranno alla fase finale, la cui sede sarà annunciata in seguito. L'ultima edizione (2024/25) è stata vinta dall'Aragón (Spagna), mentre la fase finale si è disputata a San Marino.

Turno preliminare della Coppa delle Regioni

Gruppo A (14–20 giugno): Armenia (nazione ospitante), Estonia, Lituania

Finale Coppa delle Regioni 2025: Aragón - Dolnośląski 1-0 ﻿

Gironi turno intermedio Coppa delle Regioni

Gruppo 1 (date da concordare): Bosnia-Erzegovina (nazione ospitante), Galles, Macedonia del Nord, vincitrice turno preliminare

Gruppo 2 (date da concordare): Serbia, San Marino*, Slovenia (nazione ospitante), Moldavia

Gruppo 3 (date da concordare): Portogallo, Finlandia, Inghilterra, Svezia (nazione ospitante)

Gruppo 4 (14–20 ottobre): Cechia, Bulgaria, Georgia (nazione ospitante), Kazakistan

Gruppo 5 (date da concordare): Spagna, Ungheria, Israel, Lettonia (nazione ospitante)

Gruppo 6 (29 ottobre–4 novembre): Slovacchia, Italia, Irlanda del Nord, Albania (nazione ospitante)

Gruppo 7 (date da concordare): Polonia, Turchia (nazione ospitante), Romania, Azerbaigian

Gruppo 8 (date da concordare): Croazia, Repubblica d'Irlanda (nazione ospitante), Bielorussia, Malta*

*Malta e San Marino partecipano con squadre nazionali amatoriali, tutte le altre federazioni partecipano con squadre regionali amatoriali da definire.