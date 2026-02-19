UEFA.com funziona meglio su altri browser
Il turno preliminare della Coppa delle Regioni UEFA inizia il 14 giugno

giovedì 19 febbraio 2026

Il turno preliminare si svolgerà dal 14 al 20 giugno in Armenia, e darà il via al percorso verso la fase finale del 2026/27.

The Regions' Cup trophy is again up for grabs in 2026/27
The Regions' Cup trophy is again up for grabs in 2026/27 UEFA via Getty Images

Le qualificazioni per la Coppa delle Regioni UEFA 2026/27 iniziano col turno preliminare che si disputerà dal 14 al 20 giugno in Armenia.

Come di consueto, la competizione amatoriale europea prevede due turni di qualificazione, che porteranno a una fase finale a otto squadre in programma nell'estate del 2027. Hanno aderito tutte e 34 le federazioni, le cui rappresentative regionali saranno definite prima delle qualificazioni (anche se Malta e San Marino sono rappresentate dalle loro squadre nazionali amatoriali).

Tre federazioni inizieranno dal turno preliminare, con i padroni di casa dell'Armenia che saranno affiancati dai rappresentanti di Estonia e Lituania. I vincitori dei mini-tornei raggiungeranno le altre 31 partecipanti nel turno intermedio, con otto mini-tornei che si disputeranno in un'unica sede in date da definire tra il 21 agosto e il 4 dicembre.

Le otto vincitrici dei gironi del turno intermedio si qualificheranno alla fase finale, la cui sede sarà annunciata in seguito. L'ultima edizione (2024/25) è stata vinta dall'Aragón (Spagna), mentre la fase finale si è disputata a San Marino.

Turno preliminare della Coppa delle Regioni

Gruppo A (14–20 giugno): Armenia (nazione ospitante), Estonia, Lituania

Finale Coppa delle Regioni 2025: Aragón - Dolnośląski 1-0 ﻿

Gironi turno intermedio Coppa delle Regioni

Gruppo 1 (date da concordare): Bosnia-Erzegovina (nazione ospitante), Galles, Macedonia del Nord, vincitrice turno preliminare

Gruppo 2 (date da concordare): Serbia, San Marino*, Slovenia (nazione ospitante), Moldavia

Gruppo 3 (date da concordare): Portogallo, Finlandia, Inghilterra, Svezia (nazione ospitante)

Gruppo 4 (14–20 ottobre): Cechia, Bulgaria, Georgia (nazione ospitante), Kazakistan

Gruppo 5 (date da concordare): Spagna, Ungheria, Israel, Lettonia (nazione ospitante)

Gruppo 6 (29 ottobre–4 novembre): Slovacchia, Italia, Irlanda del Nord, Albania (nazione ospitante)

Gruppo 7 (date da concordare): Polonia, Turchia (nazione ospitante), Romania, Azerbaigian

Gruppo 8 (date da concordare): Croazia, Repubblica d'Irlanda (nazione ospitante), Bielorussia, Malta*

*Malta e San Marino partecipano con squadre nazionali amatoriali, tutte le altre federazioni partecipano con squadre regionali amatoriali da definire.

