Capocannoniere fasi finali Regions' Cup 2025: Samir Benkreira

Samir Benkreira della Vaud (Svizzera) è il capocannoniere delle fasi finali di Regions' Cup 2025 con tre gol.

Migliori marcatori (fasi finali)

3 Samir Benkreira (SUI: Vaud)

2 Chegu (ESP: Aragón)

2 Marino Matković (CRO: Rijeka)

2 Adam Novotný (CZE: Hradec Králové)

2 Daniel Torcal (ESP: Aragón)

Jakub Slavik of Hradec Králové scored six goals in their campaign, including qualifying

UEFA