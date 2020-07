Lacey fa sognare Eastern Region

• David Lacey porta in vantaggio i suoi sfruttando al meglio un cross di James Lee

• Finalisti nel 2011, 2gli irlandesi hanno conquistato il trofeo più prestigioso nel calcio amatoriale

Un gol in apertura di gara al Tallaght Stadium è bastato a Eastern Region IRL per battere lo Zagreb nella finale della Coppa delle Regioni UEFA

Privo dello squalificato Antun Strjački e con l'acciaccato Božidar Kramaratić in panchina, lo Zagreb non è riuscito a esprimersi sui suoi soliti livelli. Ne ha approfittato la squadra irlandese, passata in vantaggio dopo solo dieci minuti di gara: il cross di James Lee ha pesca in area David Lacey, che di testa ha depositato la sfera alle spalle del portiere ospite. Lee ha avuto suoi piedi la palla del raddoppio, ma come Laurence Dunnepoco più tardi ha sfiorato solo il gol.

In una cornice di pubblico di 1,172 spettatori, lo Zagreb ha provato a rifarsi sotto ma il gol del pari non è arrivato. E a festeggiare sono stati i finalisti del 2011, sconfitti quella volta dai portoghesi del Braga.