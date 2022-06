Spagna - Portogallo 1-1: Ricardo Horta regala un punto ai lusitani

Spagna e Portogallo si accontentano di un pareggio nel Gruppo 2 della Lega A: Ricardo Horta firma il suo primo gol con la nazionale portoghese dopo il vantaggio iniziale di Álvaro Morata.

I momenti chiave 25' Morata porta in vantaggio la Spagna dopo una bella azione corale

59' Unai Simòn ferma Rafael Leão

82' Ricardo Horta segna il pari su cross di João Cancelo

La partita in breve

La Spagna parte forte e impone il suo gioco ai lusitani che iniziano la gara con Cristiano Ronaldo in panchina. Al 25' Gavi verticalizza per Pablo Sarabia che da dentro l'area con freddezza serve un pallone che Álvaro deve solo spingere in rete.

Nella ripresa il Portogallo pressa più sull'acceleratore ma non riesce a trovare il gol fino all'82' quando João Cancelo trova lo spiraglio giusto per servire il neo entrato Ricardo Horta che con freddezza segna il gol del pari nonché il suo primo gol in nazionale.

Statistiche

Le ultime cinque partite tra le due squadre sono finite in parità

Morata ha segnato 26 gol in 53 presenze con la nazionale

Il Portogallo ha perso una volta in 13 partite di UEFA Nations League, vincendo otto volte.

Álvaro Morata ha portato in vantaggio la Spagna UEFA via Getty Images

Formazioni

Spagna: Unai Simón; Azpilicueta, Diego Llorente, Pau Torres, Jordi Alba; Soler (Koke 62') Sergio Busquets, Gavi (Marcos Llorente 81'), Ferran Torres (Dani Olmo 62'), Morata (De Tomás 70'), Sarabia

Portogallo: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro; Bruno Fernandes (Matheus Nunes 81'), João Moutinho (Rúben Neves 45'), Otávio (Ronaldo 62'); Rafael Leão (Ricardo Horta 72'), André Silva (Gonçalo Guedes 62'), Bernardo Silva