Gli allenatori più vincenti in Champions League: Carlo Ancelotti primo con quattro titoli

Dopo il trionfo del Real Madrid a Parigi nella finale del 2022, Carlo Ancelotti è diventato il primo allenatore a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la quarta volta.

Prima di stasera, Ancelotti era uno degli appena tre allenatori che avevano vinto la coppa tre volte. UEFA.com rende omaggio al tecnico emiliano e presenta i sette che hanno vinto il trofeo sia da giocatori che da allenatori, oltre al trionfatore più giovane e anziano.

Gli allenatori più vincenti in Coppa dei Campioni

Carlo Ancelotti (ITA) – AC Milan 2003, 2007; Real Madrid 2014, 2022

Due volte vincitore del trofeo da giocatore con il Milan, Ancelotti ha mietuto successi anche in panchina. Ha guidato i Rossoneri al successo nel 2003 (contro la Juventus) e nel 2007 (contro il Liverpool), uscendo sconfitto nel 2005 dalla storica finale di Istanbul. Un ulteriore successo nel 2014 (contro l'Atlético Madrid) lo ha portato a quota tre, mentre nel 2022 è diventato il primo allenatore a disputare cinque finali e a vincerne quattro.

Bob Paisley (ENG) – Liverpool 1977, 1978, 1981

Paisley è subentrato a Bill Shankly nel 1974, assicurando che avrebbe fatto ancora meglio dell'illustre predecessore. Nove anni più tardi, si è ritirato dopo aver regalato ai Reds sei titoli nazionali, una Coppa UEFA, tre Coppe di Lega e tre Coppe dei Campioni. Dopo i successi del 1977 (contro il Mönchengladbach) e del 1978 (contro il Club Brugge), l'1-0 contro il Real Madrid a Parigi nel 1981 gli ha permesso di centrare il terzo trionfo in cinque anni.

Zinédine Zidane (FRA) – Real Madrid 2016, 2017, 2018

Tra i giocatori più talentuosi della sua generazione, Zidane ha vinto la Champions League una sola volta in carriera, grazie soprattutto allo strepitoso gol messo a segno per il Real Madrid nella finale del 2002 contro il Leverkusen. Assistente di Ancelotti nel 2014, ne ha eclissato il trionfo conquistando tre volte il trofeo nelle sue prime tre stagioni da allenatore, diventando anche il primo tecnico a trionfare per tre volte consecutivamente.



Allenatori due volte vincitori della Coppa dei Campioni

José Villalonga (ESP) – Real Madrid 1956, 1957

Luis Carniglia (ARG) – Real Madrid 1958, 1959

Béla Guttmann (HUN) – Benfica 1961, 1962

Helenio Herrera (ARG) – Inter 1964, 1965

Miguel Muñoz (ESP) – Real Madrid 1960, 1966

Nereo Rocco (ITA) – AC Milan 1963, 1969

Ștefan Kovács (ROU) – Ajax 1972, 1973

Dettmar Cramer (GER) – Bayern 1975, 1976

Brian Clough (ENG) – Nottingham Forest 1979, 1980

Ernst Happel (AUT) – Feyenoord 1970, Amburgo 1983

Arrigo Sacchi (ITA) – AC Milan 1989, 1990

Ottmar Hitzfeld (GER) – Dortmund 1997, Bayern 2001

Vicente del Bosque (ESP) – Real Madrid 2000, 2002

Sir Alex Ferguson (SCO) – Man. United 1999, 2008

José Mourinho (POR) – Porto 2004, Inter 2010

Josep Guardiola (ESP) – Barcellona 2009, 2011

Jupp Heynckes (GER) – Real Madrid 1998, Bayern 2013

Allenatori vincitori della Coppa dei Campioni con squadre diverse

2 Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014, 2022)

2 Ernst Happel (Feyenoord 1970, Amburgo 1983)

2 Jupp Heynckes (Real Madrid 1998, Bayern 2013)

2 Ottmar Hitzfeld (Dortmund 1997, Bayern 2001)

2 José Mourinho (Porto 2004, Inter 2010)

Vincitori della Coppa dei Campioni da giocatori e da allenatori

Carlo Ancelotti (giocatore AC Milan 1989, 1990; allenatore AC Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014, 2022)

Johan Cruyff (giocatore Ajax 1971, 1972, 1973; allenatore Barcellona 1992)

Josep Guardiola (giocatore Barcellona 1992; allenatore Barcellona 2009, 2011)

Miguel Muñoz (giocatore Real Madrid 1956, 1957, 1958; allenatore Real Madrid 1960, 1966)

Frank Rijkaard (giocatore Ajax 1995, AC Milan 1989, 1990; allenatore Barcellona 2006)

Giovanni Trapattoni (giocatore AC Milan 1963, 1969; allenatore Juventus 1985)

Zinédine Zidane (giocatore Real Madrid 2002; allenatore Real Madrid 2016, 2017, 2018)

Allenatori vincitori della Coppa dei Campioni e della Champions League – il più anziano, il più giovane e altro

Maggior numero di successi consecutivi in finale

3 Zinédine Zidane (Real Madrid 2016, 2017, 2018)

Allenatore vincitore più anziano

71 Raymond Goethals (Marsiglia 1993)

Allenatore vincitore più giovane

36 José Villalonga (Real Madrid 1956)

Maggior numero di anni tra due successi

15 anni Jupp Heynckes (Real Madrid 1998, Bayern 2013)

Allenatori vincitori per nazione

12 Italia (7 allenatori diversi)

10 Germania (7)

10 Spagna (6)

7 Inghilterra (4)

5 Olanda (5)

4 Argentina (2)

4 Scozia (3)

3 Francia (1)

3 Portogallo (2)

3 Romania (2)

2 Austria (1)

2 Ungheria (1)

1 Belgio (1)

1 Jugoslavia (1)

Maggior numero di sconfitte in finale

3 Marcello Lippi (1997, 1998, 2003)

3 Jürgen Klopp (2013, 2018, 2022)