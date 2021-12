Qualificazioni Coppa del Mondo 2022: calendario e risultati

Le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2022 si sono concluse il 16 novembre. Dieci squadre si sono assicurate il primo posto nel loro girone qualificandosi alla Coppa del Mondo: Belgio, Croazia, Inghilterra, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Serbia, Svizzera e Spagna.

Nel frattempo, agli spareggi vanno Austria (tramite UNL), Repubblica Ceca (tramite UNL), Italia, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Russia, Scozia, Svezia, Turchia, Ucraina e Galles.

Come funzionano le qualificazioni

Le dieci vincitrici dei gironi si qualificano al Mondiale del 2022, che si svolgeranno dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar.

Per gli spareggi dal 24 al 29 marzo, alle dieci seconde classificate dei gironi si aggiungeranno le due migliori vincitrici dei gironi nella classifica generale di UEFA Nations League 2020/21 che non abbiano raggiunto direttamente la fase finale come vincitrici dei gironi delle Qualificazioni Europee e non si siano già qualificate per gli spareggi come seconde nelle Qualificazioni Europee. Le 12 squadre saranno sorteggiate in tre percorsi di spareggio, con una semifinale in gara unica e una finale. Le tre vincitrici dei percorsi di spareggio andranno ai mondiali.