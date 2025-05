Nuovo format dell'Europa League: una certezza che rimane

Con l'avvicinarsi della finale a Bilbao, non è esagerato dire che la prima edizione dell'Europa League con il nuovo format è stata pienamente all'altezza delle aspettative.

La 54a edizione della competizione ha preso il via con un nuovo look lo scorso settembre: il cambiamento più importante era la nuova fase campionato a 36 squadre. Lo scopo? Una maggiore competitività, scontri più frequenti tra le grandi d'Europa e più gare interessanti fin dall'inizio, aumentando l'importanza di ogni partita e gol.

Inaugurato dopo sei anni di programmazione, test e consultazioni con i vari stakeholder del calcio, il nuovo format ha già dimostrato il suo valore. È stato evidente nell'ultima giornata della fase campionato a gennaio, quando tutte e 36 le squadre sono scese in campo contemporaneamente con una posta in gioco ancora ricca.

Sfide tra pesi massimi e grandi sorprese

La maggiore varietà di partite ha anche dato alle squadre più possibilità di fare punti. Mentre nella fase a gironi c'erano 48 incontri diversi in totale, nella nuova fase campionato ce ne sono stati 144, con ogni squadra che ha giocato contro otto avversarie diverse anziché tre. Questo ha offerto ai club più piccoli maggiori opportunità di mettersi in luce: ne è stato esempio il Viktoria Plzeň, che ha battuto la Real Sociedad e pareggiato sul campo dell'Eintracht Francoforte fino a raggiungere la fase a eliminazione diretta. Agli ottavi ha affrontato la Lazio, che era arrivata prima nella fase di campionato, e l'ha messa ampiamente in difficoltà.

"Il calendario della nuova fase campionato è molto meno ordinario e favorisce sorprese ad ogni giornata". Giorgio Marchetti, vicesegretario generale UEFA

Anche l'aumento delle gare ad alto numero di ottani è stato un importante spunto di discussione, con partite che non hanno mai deluso. Il 3-3 tra Manchester United e Porto e la vittoria per 3-2 del Galatasaray contro gli Spurs sono solo due delle tante sfide che hanno riservato grandi emozioni.

La maggiore imprevedibilità ha reso più dinamica la competizione; anche le squadre che sono partite male sono state incoraggiate a dare il massimo fino alla fine. Il PAOK, ad esempio, ha totalizzato un solo punto nelle prime quattro partite (e arrivava da quattro stagioni in Europa League senza raggiungere la fase a eliminazione diretta), ma con nove punti nelle tre gare successive è approdato agli spareggi.

Soualiho Meite (PAOK) e Florin Tănase (FCSB) negli spareggi per la fase a eliminazione diretta Getty Images

I dati indicano un maggiore equilibrio competitivo

Tutti questi fattori hanno anche portato a un maggiore equilibrio competitivo, evidenziato da un aumento del 25% dei punti a partita per le squadre di Fascia 4: da una media di 1,06 nel ciclo precedente (2021-2024) sono passate a 1,33. Allo stesso modo, le squadre di Fascia 1 hanno totalizzato una media di 1,89 punti a partita, in calo rispetto ai 2,08 del ciclo precedente. Si è così ridotto il divario tra i club della fascia più alta e quelli della più bassa, passando da 1,02 punti a partita nei tre anni precedenti ad appena 0,56.

Questi e altri numeri portano tutti alla stessa conclusione: il nuovo format sta già raggiungendo i suoi ambiziosi obiettivi, con club, giocatori, tifosi e partner commerciali entusiasti per il futuro. "Siamo convinti che sarà un successo clamoroso che metterà in ombra tutto ciò che abbiamo fatto in passato", afferma Marchetti. "Questo format è qui per restare".