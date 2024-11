Requisiti di sostenibilità sociale e ambientale della UEFA per accelerare il cambiamento in tutta Europa

Ai sensi del sistema di licenze per club della UEFA, ogni club che partecipa alla UEFA Champions League, Europa League o Conference League deve nominare un responsabile della sostenibilità sociale e ambientale (SES) per supervisionare l'implementazione delle politiche e delle misure di sostenibilità.

Agendo da referente unico per gli stakeholder interni ed esterni, i funzionari SES sono responsabili del coordinamento della strategia di sostenibilità del loro club – un altro must per partecipare alle nostre competizioni.

Questi requisiti fanno parte del nostro obiettivo generale, ovvero creare una cultura più sostenibile in tutta Europa e rendere il calcio un esempio nella protezione dell’ambiente e dei diritti umani. Grazie ai nostri stretti legami con la European Club Association (ECA), più di 500 club lavorano con noi e collaborano tra loro sfruttando la vasta portata di questo sport per creare un futuro migliore per tutti.

Strategie per un futuro sostenibile

Per aiutare i club a creare una strategia di sostenibilità efficace, forniamo una guida che consente loro di sviluppare un approccio allineandosi alla nostra strategia di sostenibilità, Strength Through Unity, per accelerare il cambiamento positivo nel calcio e oltre.

Come minimo, la strategia di ciascun club deve riguardare cinque aree, ciascuna delle quali accompagnata da una politica specifica per garantire la corretta implementazione. Queste sono:

Uguaglianza e inclusione: garantire pari diritti e opportunità a tutte le persone che prendono parte alle attività del club

Lotta al razzismo: contrastare e prevenire il razzismo e garantire che tutte le politiche e i programmi dei club siano implementati senza discriminazioni di alcun tipo

Protezione e benessere dei bambini e dei giovani: proteggere, salvaguardare e garantire un ambiente sicuro per i giovani calciatori

Calcio per tutte le abilità: rendere le attività calcistiche accessibili e divertenti per tutti, indipendentemente dalle disabilità

Protezione ambientale: ridurre l'impatto ambientale del club e la sostenibilità degli eventi, delle infrastrutture e della gestione

I club devono avere una politica per ridurre il loro impatto ambientale UEFA via Getty Images

I responsabili della sostenibilità sono incoraggiati a impegnarsi attivamente con la crescente comunità di SES all’interno del calcio europeo, condividendo conoscenze e prassi ottimali per ispirare un’azione maggiore e più efficace.

Nel frattempo, continueremo a sviluppare linee guida, programmi e forum per supportare la comunità SES, compreso il regolare allineamento con l’ECA.

Sappiamo che il cambiamento non avverrà dall'oggi al domani, ma investendo nella sostenibilità a lungo termine dello sport e lavorando insieme, possiamo fare una differenza positiva per le nostre comunità.

Strength Through Unity La missione della nostra strategia di sostenibilità, Strength Through Unity, è attivare e accelerare l’azione collettiva per rispettare i diritti umani e l’ambiente nel contesto del calcio europeo. Con 90 milioni di persone in tutta Europa che praticano il nostro sport, siamo convinti che il calcio possa aiutare ad affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Per raggiungere questo obiettivo, tutti gli stakeholder del calcio devono lavorare come una squadra, con un’agenda e un approccio comuni. In quanto organo di governo del calcio europeo, è nostro compito dare l’esempio e sfruttare il potere del calcio a fin di bene.

Per saperne di più, consultare la pagina dedicata alla strategia Strength Through Unity (in inglese)