La UEFA Youth League raccontata da un nuovo documentario

Un nuovo documentario che mostra da vicino la UEFA Youth League con video inediti del torneo, è disponibile da oggi su UEFA.tv.

Intitolato 'Development at its Heart: The UEFA Youth League', il documentario di 30 minuti mostra il dietro le quinte del torneo, raccontandone l'impatto positivo sin dal suo lancio nel 2013.

In particolare viene raccontata l'inestimabile esperienza che i giocatori maturano in campo internazionale, identificando al contempo le lezioni culturali e le nozioni formative che vengono impartite ai club, allo staff e agli ufficiali di gara, fuori dal campo.

Guarda 'Development at its Heart: The UEFA Youth League'

Storie di successo della UEFA Youth League

Tra i protagonisti del documentario ci sono Wouter Goes, che ha capitanato l'AZ Alkmaar nella Youth League del 2022/23, e Ruben Sammut, due volte vincitore della Youth League col Chelsea e ora osservatore del club.

Il film racconta anche il viaggio trionfale dell'Olympiacos nella Youth League 2023/23, con l'allenatore Sotiris Silaidopoulos che spiega quanto sia importante la competizione sia per i giocatori che per i club.

Finale UEFA Youth League 2024: Olympiacos - Milan 3-0

Molti calciatori che hanno giocato la Youth League, hanno poi avuto successo a livello maggiore - più di 1.000 hanno giocato nelle competizioni UEFA per club senior - dimostrando come la competizione sia un trampolino di lancio cruciale nelle fasi iniziali delle loro rispettive carriere.

Diogo Costa del Porto, Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain, Leroy Sané del Bayern Monaco e i milanisti Rafael Leão e Ruben Loftus-Cheek hanno raccontato le loro esperienze nel torneo, mentre Robin van Persie, che ha allenato la squadra Under 19 del Feyenoord nella competizione 2023/24, ha parlato di come questa esperienza abbia contribuito alla sua crescita come allenatore.

Van Persie sulla 'fantastica' Youth League

Preparazione per la prossima stagione

'Development at its Heart: The UEFA Youth League' è ora disponibile in esclusiva su UEFA.tv. È stata presentata per la prima volta ai rappresentanti dei club che partecipano alla competizione di questa stagione durante un evento introduttivo presso la sede centrale della UEFA a Nyon, in Svizzera, all'inizio di questa settimana.

La proiezione ha preceduto il sorteggio per la Youth League di questa stagione che, come per le competizioni senior, ha un nuovo format che vede la partecipazione di più squadre, promette ancora più emozioni e maggiori opportunità di crescita per tutti i giocatori. Ad esempio, per la prima volta la competizione è aperta a tutte le federazioni affiliate alla UEFA, consentendo a un maggior numero di club di beneficiare di questa piattaforma di crescita.

Durante i due giorni di raduno, i club hanno partecipato anche a una sessione plenaria, oltre a riunioni e briefing per assicurarsi di essere pronti per il calcio d'inizio del 17 settembre.