Quali squadre partecipano alla Youth League 2024/25?

La UEFA Youth League ha un nuovo formato per la sua 11ª edizione, adattandosi al cambiamento di format delle competizioni UEFA per club maggiori, il che significa che ci saranno più squadre che mai nel 2024/25.

Come in precedenza, le contendenti saranno divise in due percorsi, quello della UEFA Champions League e quello dei Campioni nazionali. Le partite dei due percorsi si disputeranno nel corso della stagione prima di riunirsi per la fase a eliminazione diretta nel 2025.

Il percorso della UEFA Champions League includerà le 36 squadre giovanili dei club che si qualificano per la fase campionato della UEFA Champions League 2024/25; proprio come nella competizione maggiore, 29 di queste sono già definite, mentre altre sette saranno confermate dopo gli spareggi di Champions League.

La fase campionato rispecchierà gli stessi accoppiamenti della Champions League, ma sarà limitata alle prime sei giornate, con le stesse partite giocate in entrambe le competizioni (tre in casa e tre in trasferta).

Il percorso dei Campioni nazionali è stato rinnovato per includere i campioni nazionali giovanili di 52 federazioni affiliate alla UEFA; in precedenza la partecipazione era limitata alle prime 32 federazioni più in alto nel ranking. Conseguentemente ci saranno tre turni con gare d'andata e ritorno invece di due, con alcuni club che inizieranno direttamente al secondo turno.

Se un club si qualifica sia per il percorso Champions League che per quello Campioni nazionali, partecipa automaticamente al percorso della Champions League e il posto vacante nel percorso Campioni viene occupato, in linea di principio, dai secondi classificati della stessa federazione. Nel caso in cui anche i secondi classificati fossero qualificati al percorso Champions League, il posto vacante non viene occupato.

Le liste elencate di seguito sono provvisorie. L'elenco definitivo di entrambi i percorsi sarà confermato dalla UEFA dopo la conclusione degli spareggi di UEFA Champions League.

Chi partecipa alla UEFA Youth League di questa stagione?

Percorso UEFA Champions League

Si gioca con lo stesso formato della UEFA Champions League senior, con un girone di 36 squadre. L'elenco degli incontri seguirà lo stesso calendario delle prime sei giornate della UEFA Champions League.

Le prime 22 squadre classificate al termine delle sei giornate accedono ai sedicesimi di finale.

Inghilterra: Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa

Spagna: Real Madrid, Barcellona, Girona, Atlético de Madrid

Germania: Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern München, Leipzig, Borussia Dortmund

Italia: Inter, AC Milan, Juventus, Atalanta, Bologna

Francia: Paris Saint-Germain, Monaco, Brest

Paesi Bassi: PSV Eindhoven, Feyenoord

Portogallo: Sporting CP, Benfica

Belgio: Club Brugge

Scozia: Celtic

Austria: Sturm Graz

Ucraina: Shakhtar Donetsk

Finale UEFA Youth League 2024: Olympiacos - Milan 3-0 

Percorso Campioni nazionali

Si gioca in tre turni, che prevedono andata e ritorno, tutti sorteggiati il 3 settembre. I 24 club delle federazioni più in basso nel ranking inizieranno il primo turno (o 22 se la Dynamo Kyiv si qualificherà per la UEFA Champions League, il che significa un riequilibrio in quanto l'Ucraina non avrà alcun club nel percorso di Champions nazionale).

I club delle 28 federazioni più in alto nel ranking (o 29 se la Dynamo Kyiv si qualificherà per la UEFA Champions League, con un riequilibrio in quanto l'Ucraina non avrà alcun club nel percorso Domestic Champions) entrano al secondo turno.

Le dieci vincitrici del terzo turno passeranno ai sedicesimi di finale. .

Entrano al secondo turno

Detentori/Grecia: Olympiacos

Inghilterra: Manchester United

Spagna: Real Betis

Germania: Hoffenheim

Italia: Sassuolo

Francia: Auxerre

Paesi Bassi: AZ Alkmaar

Portogallo: Braga

Belgio: Genk

Scozia: Aberdeen

Austria: Salisburgo*

Serbia: FK MIT

Turchia: Trabzonspor

Svizzera: Basilea

Ucraina: Dinamo Kiev* Cechia:

Sparta Praha*

Norvegia: Strømsgodset Danimarca:

Midtjylland*

Croazia: GNK Dinamo Israele:

Maccabi Petah Tikva

Cipro: Pafos

Svezia: IFK Göteborg

Polonia: Legia Warszawa

Ungheria: Puskás Akadémia

Romania: Farul Constanța

Bulgaria: CSKA-Sofia

Slovacchia: Trenčín

Azerbaigian: Sabah

*Si trasferirà nel percorso della UEFA Champions League se la squadra maggiore si qualificherà. Il Salisburgo verrebbe sostituito dall'SK Rapid, lo Sparta dallo Zbrojovka Brno, il Midtjylland dal Copenaghen. La Dinamo non sarà sostituita da un'altra squadra, poiché lo Shakhar, secondo classificato in Ucraina, è già qualificato per la UEFA Champions League.

Entra nel turno 2 se la Dynamo Kyiv si qualifica per la UEFA Champions League, altrimenti entra nel turno 1.

Kazakistan: Kairat

Slovenia: Maribor

Entrano nel turno 1

Moldavia: Academia Rebeja

Kosovo: Football Club 2 Korriku

Lettonia: BFC Daugavpils

Repubblica d'Irlanda: UCD FC

Finlandia: Honka Espoo

Lituania: Žalgiris

Armenia: Pyunik

Bielorussia: Dinamo Minsk

Bosnia-Erzegovina: FK Sarajevo

Lussemburgo: Progrès Niederkorn

Isole Faroe: HB

Irlanda del Nord: Cliftonville

Malta: Valletta

Georgia: Dinamo Tbilisi

Estonia: Tallina Kalev

Islanda: Stjarnan

Albania: Futboll Klub Bylis

Galles: The New Saints

Gibilterra: Lincoln Red Imps

Macedonia del Nord: AP Brera Strumica 

Andorra: FC Santa Coloma

Montenegro: Budućnost Podgorica

Leroy Sané: 'La Youth League era qualcosa di speciale'

Guida alle squadre

• Oltre ai detentori dell'Olympiacos, gli altri ex campioni in gioco sono il Barcellona, due volte vincitore (record condiviso), l'AZ Alkmaar, il Benfica, il Real Madrid e il Salisburgo.

• Il Milan, finalista della scorsa stagione, il Paris Saint-Germain e lo Shakhtar Donetsk sono qualificati.

• Atlético, Barcellona, Bayern, Benfica, Manchester City, Parigi e Real Madrid hanno allungato il loro record avendo partecipato a tutte le 11 edizioni di questa competizione, iniziata nel 2013/14 (l'edizione 2020/21 è stata cancellata).

• Francia e Germania condividono ora il record del numero di partecipanti diversi, 14, grazie ai debutti di Auxerre, Brest e Stoccarda.

• Oltre ad Auxerre, Brest e Stoccarda, debuttano anche Aberdeen, Academia Rebeja, Aston Villa, Bologna, Brera Strumica, Budućnost Podgorica, Bylis, Cliftonville, CSKA-Sofia,2 Korriku, Santa Coloma, Girona, HB, IFK Göteborg, Lincoln Red Imps, MIT, Progrès Niederkorn, Real Betis, Sabah, Sassuolo, Strømsgodset, Sturm Graz, Tallina Kalev, TNS e Valletta.

• Andorra, Isole Faroe, Gibilterra, Kosovo, Malta e Galles hanno squadre nel torneo per la prima volta.

Fase a eliminazione diretta e Final Four

Si giocherà una fase a eliminazione diretta con partite di sola andata a partire dai sedicesimi di finale. I club classificati dall'1 al 6° posto (percorso Champions League) affronteranno i club classificati dal 17° al 22° posto. I club classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si sono qualificati attraverso il percorso Campioni nazionali.

Per gli ottavi di finale si terrà un ulteriore sorteggio aperto.

Il torneo si concluderà, come in precedenza, con una fase finale a quattro squadre (semifinali e finale) giocata in una sede neutrale.

Van Persie sulla 'fantastica' Youth League

Sorteggio e date delle partite

Percorso UEFA Champions League: fase campionato

Sorteggio: 29 agosto, Montecarlo

Giornata 1: 17/18/19 settembre

Giornata 2: 1/2 ottobre

Giornata 3: 22/23 ottobre

Giornata 4: 5/6 novembre

Giornata 5: 26/27 novembre

Giornata 6: 10/11 dicembre

Percorso Campioni nazionali

Sorteggio: 3 settembre, Nyon

Andata primo turno: 18 settembre

Ritorno primo turno: 2 ottobre

Andata secondo turno: 23 ottobre

Ritorno secondo turno: 6 novembre

Andata terzo turno: 27 novembre

Ritorno terzo turno: 11 dicembre

Fase a eliminazione diretta

Sorteggio sedicesimi di finale: 20 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 11/12 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 14 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 4/5 marzo

Quarti di finale: 1/2 aprile

Semifinali: 25 aprile (sede unica)

Finale: 28 aprile (sede unica)

Come funziona il nuovo format