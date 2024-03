UEFA Women's EURO 2025: Svizzera al centro della scena

Il conto alla rovescia verso UEFA Women's EURO 2025 è iniziato ufficialmente!

Il torneo della prossima estate vedrà arrivare tifosi da tutto il mondo verso il centro dell'Europa e venerdì, Giornata internazionale della donna, i riflettori erano puntati sulla capitale svizzera Berna quando 100 giovani giocatori e giocatrici si sono uniti alla UEFA e alla Federcalcio svizzera (SFA) per un evento indimenticabile nel cuore della città.

Il 2025 vedrà 16 delle migliori squadre del mondo competere in un festival del calcio della durata di un mese, stabilendo un nuovo punto di riferimento per gli eventi sportivi femminili internazionali che non solo celebra l'eccellenza, ma promuove anche l'innovazione, promuove l'inclusività e lascia un'eredità duratura e diffusa per generazioni a venire.

Intervenendo all'evento di lancio a Berna, l'amministratore delegato della UEFA per il calcio femminile, Nadine Kessler, ha condiviso il suo entusiasmo per il torneo e ha confidato nella Svizzera per uno spettacolo incredibile.

"Quando è stata l'ultima volta che la Svizzera ha organizzato un evento così grande? C’è stato EURO 2008 (insieme all'Austria), quando in Svizzera erano disponibili circa 507.000 biglietti, ma questa volta ce ne saranno circa 720.000", ha spiegato.

"Cinquecento milioni di persone provenienti da 200 paesi guarderanno la competizione. Questa è una cosa enorme per la Svizzera come paese sportivo. Per organizzare l'EURO femminile, la Svizzera ha battuto le principali nazioni calcistiche femminili nella fase di candidatura e questo potrebbe diventare il più grande evento sportivo di sempre per la Svizzera."

Alcuni speaker all'evento di venerdì a Berna SFA

Kessler, che è stata nominata Giocatrice Mondiale dell'Anno nel 2014 prima di unirsi alla UEFA per guidare il calcio femminile, crede che i progressi del gioco lo rendano incomparabile rispetto al tempo in cui lei dominava in campo.

"Il calcio femminile non ha nulla a che fare con quello che ho vissuto dieci anni fa", ha detto. "Non solo in termini di numero di giocatori e allenatori, ma di investimenti a tutti i livelli e di strutture professionali in molti campionati; la popolarità di questo sport è semplicemente un mondo diverso.

"Fortunatamente queste cose sono cambiate, ma non sono accadute per caso. La sola UEFA, ad esempio, ha investito quasi 500 milioni di euro negli ultimi sei anni, ed è chiaro che un Women's EURO è la misura di tutte le cose in termini di sviluppo complessivo."

I biglietti per "la cima delle emozioni" in vendita da autunno 2024 Doris Keller, direttrice del torneo Women's EURO 2025, ha fornito un aggiornamento sulla fase di preparazione e sui prossimi traguardi. I biglietti per il torneo saranno in vendita entro la fine dell'autunno, ma i tifosi possono registrare il loro interesse da ora per ciò che sarà il più grande evento con biglietti in Svizzera dalla Coppa del Mondo FIFA maschile del 1954. Women's EURO 2025 si terrà in otto città tra il 2-27 luglio 2025. Il costo dei biglietti parte da 25 CHF, con il calendario confermato a dicembre 2023. Il sorteggio della fase finale si svolgerà a Losanna entro la fine dell'anno, il 16 dicembre.

L'evento di venerdì, che ha coinvolto rappresentanti di tutte le città ospitanti, cadeva in concomitanza con la Giornata internazionale della donna, e prevedeva anche una serie di attività calcistiche con circa 100 studenti locali coinvolti davanti al Bundeshaus, il palazzo del governo della capitale svizzera, e giovani calciatori e calciatrici in erba dell'Accademia Biel-Bienne.

L'intero gruppo si è riunito in Bundesplatz, di fronte al Parlamento svizzero, per un pomeriggio inclusivo di festeggiamenti calcistici, mettendo in mostra le proprie abilità su un mini-campo sia a livello calcistico che arbitrale, avvicinandosi al trofeo di UEFA Women's EURO e persino incontrando il Ct della Svizzera, Pia Sundhage.

Un'installazione sulla piazza Bundesplatz con una vetta di montagna rispecchiava il nuovo slogan del torneo: "UEFA Women's EURO 2025 – La cima delle emozioni". Unisce il paesaggio montuoso della Svizzera con ciò che il calcio non manca mai di offrire: lo spettro completo delle emozioni umane. Il termine "cima" posiziona Women's EURO 2025 come l'apice della competizione atletica europea e serve come riferimento al luogo unico in cui si svolge il torneo.

Alcuni giovani mostrano le loro abilità davanti alla Bundeshaus di Berna SFA

Un'eredità per promuovere il calcio tra ragazze e donne a lungo termine

La SFA, che ha ospitato UEFA EURO 2008 insieme all'Austria, intende utilizzare Women's EURO 2025 per accelerare lo sviluppo del calcio, rendendolo lo sport più popolare in Svizzera per le donne e le ragazze e utilizzandolo come trampolino di lancio per il campionato nazionale e le squadre nazionali.

"Mai prima d'ora la Svizzera aveva organizzato un evento sportivo così importante riservato alle donne", ha affermato il presidente della SFA Dominique Blanc. "È il punto di partenza per un'eredità volta a promuovere il calcio tra ragazze e donne a lungo termine.

"Dopo le grandi emozioni di Lisbona (quando il torneo è stato assegnato alla Svizzera nell'aprile 2023) si è passati subito al sodo. Il torneo ha tre pilastri: dovrà essere ricordato come un grande evento sportivo, si punterà alla crescita del calcio per ragazze e donne in Svizzera e in Europa, anzi nel mondo intero, e al rinnovamento delle infrastrutture”.

Marion Daube, direttrice del calcio femminile della SFA, ha aggiunto: "L'obiettivo è sfruttare lo slancio e l'attrattiva del progetto per ispirare le ragazze e le donne a partecipare. [Vogliamo] avere 80.000 tesserate entro tre anni - oggi sono 40.000 - e almeno 4.000 ragazze e donne come allenatrici e arbitri."

Women's EURO 2025 in Svizzera: gli stadi St. Jakob-Park, Basilea

Stadion Wankdorf, Berna

Stade de Genève, Ginevra

Stadion Letzigrund, Zurigo

Stadion St. Gallen, St. Gallen

Allmend Stadion Luzern, Lucerna

Arena Thun, Thun

Stade de Tourbillon, Sion Tutte le info qui.

In linea con l'atmosfera del festival a Berna, giovedì sera l'iconica Zytglogge (torre dell'orologio) della città è stata illuminata con il branding di UEFA Women's EURO 2025, offrendo ai residenti della città un primo assaggio di un logo che sarà visto in tutto il mondo la prossima estate .