Dal 2017, la UEFA ha introdotto cinque premi riservati ai migliori giocatori della stagione nelle competizioni UEFA maschili. Nel 2020, per la prima volta, sono stati istituiti anche quelli per le migliori giocatrici della UEFA Women's Champions League.

I premi si affiancano allo UEFA Men's Player of the Year e allo UEFA Women's Player of the Year, consegnati a Montecarlo ad agosto di ogni anno.

Miglior Portiere della UEFA Champions League

2019/20: Manuel Neuer (Bayern e Germania)

2018/19: Alisson Becker (Liverpool e Brasile)

2017/18: Keylor Navas (Real Madrid e Costa Rica)

2016/17: Gianluigi Buffon (Juventus e Italia)

Miglior Difensore della UEFA Champions League

2019/20: Joshua Kimmich (Bayern e Germania)

2018/19: Virgil van Dijk (Liverpool e Olanda)

2017/18: Sergio Ramos (Real Madrid e Spagna)

2016/17: Sergio Ramos (Real Madrid e Spagna)

Miglior Centrocampista della UEFA Champions League

2019/20: Kevin De Bruyne (Manchester City e Belgio)

2018/19: Frenkie de Jong (Ajax e Olanda)

2017/18: Luka Modrić (Real Madrid e Croazia)

2016/17: Luka Modrić (Real Madrid e Croazia)

Miglior Attaccante della UEFA Champions League

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern e Polonia)

2018/19: Lionel Messi (Barcellona e Argentina)

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo)

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo)

Miglior Giocatore della UEFA Europa League

2019/20: Romelu Lukaku (Inter e Belgio)

2018/19: Eden Hazard (Chelsea e Belgio)

2017/18: Antoine Griezmann (Atlético Madrid e Francia)

2016/17: Paul Pogba (Manchester United e Francia)

Miglior Portiere della UEFA Women’s Champions League

2019/20: Sarah Bouhaddi (Lyon e Francia)

Miglior Difensore della UEFA Women’s Champions League

2019/20: Wendie Renard (Lyon e Francia)

Miglior Centrocampista della UEFA Women’s Champions League

2019/20: Dzsenifer Marozsán (Lyon e Germania)

Miglior Attaccante della UEFA Women's Champions League

2019/20: Pernille Harder (Wolfsburg e Danimarca)