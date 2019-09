Il Comitato Esecutivo UEFA è l'organismo esecutivo supremo della UEFA. Comprende il Presidente UEFA e altri 16 membri, di cui almeno una donna, eletti dal Congresso UEFA, due membri eletti dall'Associazione dei Club Europei (ECA) e un membro eletto dalle Leghe Europee, ratificati dal Congresso, tutti con gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri membri del Comitato Esecutivo.

Membri e vicepresidenti

Il Comitato Esecutivo non può comprendere più di un membro della stessa federazione affiliata alla UEFA. Questa regola non si applica al membro femminile o ai membri del Comitato Esecutivo eletti dall'ECA e dalle Leghe Europee. I membri del Comitato Esecutivo eletti dall'ECA non possono appartenere a club affiliati alla stessa federazione. Ogni membro del Comitato Esecutivo, ad eccezione del Presidente e dei membri femminili, ha un ruolo attivo (ad esempio presidente, vicepresidente, segretario generale o amministratore delegato) nella rispettiva Federcalcio. Il Comitato Esecutivo elegge un primo vicepresidente, altri quattro vicepresidenti e un tesoriere (con lo stesso status di un vicepresidente) su proposta del Presidente UEFA Il Presidente può assegnare funzioni specifiche a ciascuno dei vicepresidenti.

Consigliere speciale

Il Presidente UEFA ha facoltà di invitare terze parti ad assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo UEFA a fini consultivi.

Durata del mandato

Il mandato del Presidente e dei membri del Comitato Esecutivo eletti al Congresso ha una durata di quattro anni. Otto membri, oppure otto membri (di cui almeno una donna) più il presidente, vengono eletti ogni due anni. La durata del mandato dei due membri del Comitato Esecutivo eletti dall'ECA e dalle Leghe Europee è di quattro anni. Nessuna persona può essere presidente o membro del comitato esecutivo per più di tre mandati, sia consecutivi che non. Non è possibile eleggere o rieleggere membri di età superiore o uguale a 70 anni. Se una carica viene lasciata vacante, al Congresso Ordinario successivo viene eletto o ratificato un membro sostitutivo fino alla durata del mandato. Se la carica viene lasciata vacante durante l'ultimo anno di un mandato, non vengono eletti o ratificati membri sostitutivi.

Il mandato del presidente e dei membri del Comitato Esecutivo inizia dalla chiusura del congresso nel quale vengono eletti o ratificati e termina alla chiusura del congresso nel quale i successori vengono eletti o ratificati.

Poteri

Il Comitato Esecutivo può adottare regole e decisioni su tutte le questioni che non rientrano nella giurisdizione legale o statutaria del Congresso UEFA o di un altro organo. Il Comitato Esecutivo amministra la UEFA, salvo nei casi in cui tali attività siano state delegate, o a meno che le attività di gestione siano state delegate dagli Statuti UEFA al presidente UEFA o all'Amministrazione UEFA.

Compiti

Il Comitato Esecutivo svolge le seguenti attività a carattere non trasferibile:

• Controllo generale della UEFA e comunicazione delle istruzioni necessarie

• Definizione della struttura organizzativa

• Regolamentazione e supervisione della contabilità

• Elezione di cinque membri del Comitato UEFA di amministrazione e disciplina e comunicazione dei termini di riferimento

• Nomina di un Segretario Generale e di un Vicesegretario generale su proposta del Presidente

• Proscioglimento del Segretario Generale o del Vicesegretario generale su proposta del Presidente o per decisione appoggiata da almeno due terzi dei membri del Comitato Esecutivo

• Supervisione generale dell'amministrazione UEFA, compresi il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale, specie in termini di rispetto delle leggi, degli statuti, dei regolamenti e delle ordinanze; approvazione del business plan annuale dell'amministrazione UEFA

• Compilazione di una relazione scritta per la presentazione al Congresso Ordinario

• Esame della relazione dell'Amministrazione al Congresso Ordinario

Il Comitato Esecutivo può delegare la preparazione e l'attuazione delle sue decisioni o le attività di supervisione a uno o più membri. Il comitato è altresì autorizzato a delegare le attività gestionali, in toto o in parte, al Presidente UEFA, a uno o più membri del comitato e/o all'amministrazione UEFA.

Riunioni

Come regola generale, il Comitato Esecutivo si riunisce ogni due mesi ed è convocato dal Presidente. Il presidente può invitare terze parti alle riunioni del Comitato Esecutivo in qualità di consulenti. Il Comitato ha un quorum pari più della metà dei membri votanti compreso il Presidente UEFA o, in sua assenza, un vicepresidente.



Decisioni

Le decisioni del Comitato Esecutivo hanno effetto immediato salvo diversa disposizione del Comitato Esecutivo. Un membro del Comitato Esecutivo o il Presidente non partecipano alla delibera su questioni o punti problematici che riguardano le Federcalcio affiliate e/o una squadra della sua nazione, o in caso di conflitti di interesse di altro tipo.