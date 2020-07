Storico pari senza reti per gli Azzurri

Italia e Portogallo hanno fatto registrare il primo 0-0 nella storia della Coppa del Mondo FIFA di Futsal nella seconda fase a gruppi che ha preso il via oggi a Taipei.

Attacco prolifico

Gli Azzurri di Alessandro Nuccorini erano i favoriti alla vigilia della prima partita del Gruppo E, disputata nella contea di Tao Yuan, ma non sono riusciti a perforare la squadra portoghese, che ha dimostrato di avere una difesa affidabile, non meno del suo prolifico attacco. Anche se gli Azzurri hanno tirato in porta 20 volte contro le 12 degli uomini di Orlando Duarte, il possesso di palla è risultato pari fra le due formazioni. Una nota negativa per la squadra italiana è stato l’infortunio alla caviglia di Gianfranco Angelini.



Javi Rodríguez in evidenza

In precedenza il pubblico di Tao Yuan County aveva assistito ad un’altra sfida fra nazionali europee: la Spagna, campione del mondo in carica, ha battuto 2-0 la Repubblica Ceca. Nonostante il gioco creativo messo in mostra dalla squadra, Javier Lozano ha dovuto faticare prima di portare in vantaggio i suoi. I cechi sono noti per la qualità dei loro portieri, ma Petr Krayzel nulla ha potuto sul raddoppio firmato da Javi Rodríguez nel secondo tempo.

Rivincita per gli Azzurri

Il secondo turno di partite del Gruppo E si disputa domani: la Spagna affronta l’Italia in una ripetizione della semifinale del Campionato Europeo UEFA di Futsal del 2003, mentre i cechi tenteranno di tornare alla vittoria contro il Portogallo. Il gruppo si conclude mercoledì con le ultime partite. Le prime due classificate approderanno alle semifinali.

La classe di Falcao

Oggi ha preso il via anche il Gruppo F. Al contrario dell’altro girone, questo gruppo comprende una sola nazionale europea, l’Ucraina, che ha dovuto affrontare nella prima partita il fortissimo Brasile. Nonostante una gara giocata a viso aperto, la squadra di Gennadiy Lysenchuk ha ricevuto una lezione di Futsal alla National Taiwan University di Taipei, grazie soprattutto alla classe individuale di Falcao, che ha messo a segno una tripletta.

Derby sudamericano

L’altra partita del Gruppo F ha visto una vittoria di misura dell’Argentina sugli Stati Uniti per 2-1. Gli americani sono i prossimi avversari dell’Ucraina e domani entrambe le squadre potrebbero raccogliere i primi punti nella seconda fase. Nell’altro incontro l’Argentina affronterà il Brasile nel derby sudamericano che potrebbe decidere chi concluderà in testa al girone.