I vincitori di Futsal EURO U19 che hanno trionfato anche a livello maggiore: gli spagnoli Jesús Gordillo, Ricardo Mayor, Antonio Pérez, Adrián Rivera

Dal lancio del Campionato Europeo UEFA Under 19 di Futsal UEFA nel 2019, con UEFA Futsal EURO 2026 ci sono stati i primi giocatori che hanno trionfato sia a livello U19 che a livello senior, ovvero gli spagnoli Jesús Gordillo, Ricardo Mayor, Antonio Pérez e Adrián Rivera.

Jesus Gordillo, Ricardo Mayor e Antonio Pérez hanno fatto tutti parte della spedizione spagnola che nel 2019 ha conquistato il titolo inaugurale all'Arena Riga. Antonio Pérez (autore di un gol nella finale vinta per 6-2 contro la Croazia a Futsal EURO Under 19 del 2019 e autore di una tripletta nella finale senior contro il Portogallo a Lubiana sette anni dopo) è stato capocannoniere sia nel 2019 che nel 2026, ed è stato anche nominato Giocatore del Torneo in quest'ultima edizione.

Finale Futsal EURO U19 2019: Croazia - Spagna 1-6

Gordillo in questi anni ha vinto le finali di UEFA Futsal Champions League del 2022/23 e 2023/24 con l'Illes Balears Palma, diventando l'unico ad aver trionfato in tutte e tre le attuali competizioni di futsal maschile della UEFA.

Nel 2022, Adrián Rivera ha segnato nel successo della Spagna per 6-2 ai supplementari sul Portogallo nella finale di Jaén. Tra i suoi avversari, quel giorno c'erano Diogo Santos e Kutchy, proprio come quattro anni dopo nella finale di Futsal EURO 2026.

Nella rosa del Portogallo per la finale del 2026 c'era anche Lúcio Rocha, capitano, capocannoniere e Giocatore del Torneo, che ha portato la sua nazionale alla vittoria dell'Europeo Under 19 di futsal 2023, battendo la Spagna per 6-2 nella finale di Parenzo.

Al terzo posto di Futsal EURO 2026 si è classificata la Croazia, che in squadra aveva giocatori come Nikola Čizmić, Jakov Hrstić e Josip Jurlina della squadra che nel 2019 era arrivata seconda a livello U19 all'Arena Riga, dove avrebbe disputato le tre partite del girone della fase finale senior sette anni dopo con lo stesso allenatore della competizione juniores: Marinko Mavrović. Anche lo spagnolo Albert Canillas e il portoghese José Luís Mendes, allenatori delle rispettive squadre Under 19 in tutte le loro apparizioni alla fase finale, hanno fatto parte dello staff tecnico delle loro nazionali all'evento senior del 2026.

La fase finale di Futsal EURO U19 del 2027 si giocherà all'arena Jekpe-Jek Hall di Astana, in Kazakistan, dal 26 settembre al 3 ottobre, mentre le qualificazioni si giocheranno all'inizio dello stesso anno. Il Portogallo si presenta alla competizione da campione in carica avendo vinto il titolo nel 2025 a Chișinău.