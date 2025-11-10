Leggi la relazione tecnica di UEFA Futsal EURO Under 19 2025

Per scaricare la relazione, clicca qui.

La relazione descrive il secondo trionfo consecutivo del Portogallo grazie a una vittoria per 3-2 ai supplementari contro la Spagna (terza finale consecutiva tra le due nazioni). Il Portogallo rimane l'unica squadra a non aver ancora perso nei 40 minuti in nessuna edizione: le precedenti sconfitte erano infatti arrivate solo ai rigori nel 2019 e ai supplementari nel 2022.

I tre gol del Portogallo in finale sono stati tutti realizzati di prima intenzione, in linea con le 54 reti di prima sulle 90 segnate nel torneo. La maggior parte dei gol (52) è arrivata nel secondo tempo. "Le squadre si sono aperte di più nella ripresa. Hanno rischiato per fare risultato e raggiungere il loro obiettivo", commenta Massimiliano Bellarte.

Il gruppo degli osservatori tecnici, guidato da Bellarte e José Venancio López, evidenzia diverse tendenze a livello di prestazioni. Le squadre hanno utilizzato blocchi più strutturati, compresi movimenti pick-and-roll, per creare piccoli vantaggi contro la marcatura a uomo. Le strutture difensive hanno continuato a influenzare i movimenti offensivi. La relazione registra anche un ulteriore spostamento verso schemi semplici e ripetibili su palla inattiva, nonostante una minore percentuale totale dei gol di questo tipo. Venancio evidenzia l'evoluzione del profilo del portiere moderno, affermando che deve contribuire con la palla oltre a difendere la porta, e parla anche dell'uso sempre più diffuso dei lanci lunghi nella metà campo avversaria per eludere il pressing.

La ripetizione della finale tra Spagna e Portogallo è legata allo sviluppo a lungo termine di entrambi i paesi. Venancio ha osservato che molti giocatori sono cresciuti insieme in diverse categorie giovanili, allenandosi in modo stabile. La stabilità nel corso del tempo ha permesso anche a Slovenia e Ucraina di arrivare in semifinale. Bellarte commenta: "È la ricompensa per la pianificazione, gli obiettivi e le attività sempre coerenti".

Il pivot Rodrigo Monteiro è stato nominato Giocatore del Torneo dopo aver segnato ben sette gol (un record), tra cui le triplette consecutive contro Ucraina e Moldavia. Monteiro è affiancato nella Squadra del Torneo dai compagni Renato Almeida e Tiago Rodrigues, dallo spagnolo Jaime Martinez-Olivares e dal portiere ucraino Ivan Bielimov.

La relazione documenta le prime presenze alla fase finale di Moldavia, Cechia e Turchia e registra il traguardo storico segnato dal quindicenne Nelu Bejenaru, il più giovane marcatore del torneo.