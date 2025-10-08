La Squadra del Torneo di UEFA EURO Futsal Under 19 2025

Il Giocatore del Torneo, Rodrigo Monteiro, è uno dei tre calciatori dei neo campioni d'Europa del Portogallo presenti nella Squadra del Torneo di UEFA EURO Futsal Under 19 2025, giocato a Chișinău (Moldavia). Completano il quintetto titolare un giocatore della semifinalista Ucraina e uno dei vice campioni della Spagna.

L'ucraino Ivan Bielimov è stato scelto dagli Osservatori Tecnici UEFA per difendere la porta per via della sua continuità nelle prestazioni nonostante le sconfitte contro Spagna e Portogallo. "Ha dominato in tutte le situazioni", ha dichiarato José Venancio López, responsabile del Gruppo Consultivo UEFA Futsal. "Ha mostrato grande abilità con i piedi in fase di possesso, un'impressionante varietà di lanci con le mani e si è comportato bene nel bloccare i tiri e nell'affrontare gli avversari negli 1v1".

Venancio e il collega Osservatore Tecnico UEFA, Massimiliano Bellarte, hanno notato la bravura di altri due portieri. Lo spagnolo Javi Bule si è dimostrato molto abile a giocare da attaccante quando la sua squadra ha attaccato col 'quinto uomo', soprattutto nella finale. Il portoghese Eurico Cunha, autore di un gol da 35 metri nella vittoria in extremis nella semifinale contro la Slovenia, è stato invece elogiato per la sua agilità e costanza.

Guarda il Portogallo sollevare il trofeo di EURO Futsal Under 19

Il ruolo di centrale difensivo è andato al capitano della Spagna, Jaime Martinez-Olivares. "Ha guidato la squadra dalla difesa", ha spiegato Venancio. "Ha dimostrato un eccellente organizzazione difensiva contro gli attacchi avversari. In finale, ha dimostrato grande forza e intelligenza contro i pivot portoghesi, Rodrigo Monteiro ed Eduardo Tchuda". Anche il capitano della Slovenia, Lovro Trdin, e il portoghese Martim Castela si sono fatti notare con prestazioni dominanti nel ruolo di centrale difensivo.

Due giocatori del Portogallo sono stati scelti come esterni della top 5. A sinistra, il destro Renato Almeida ha superato il rivale spagnolo n. 7 Daniel Martínez Ruano, che ha coronato un ottimo torneo aprendo le marcature nella finale. "Renato era ovunque", ha osservato Bellarte, che è anche membro del Gruppo Consultivo UEFA Futsal. "Il suo meraviglioso assist per il gol del titolo è stato tipico della sua voglia e della facilità con cui sembrava ritagliare tiri e opportunità per gli altri".

Sul versante opposto, Tiago Rodrigues ha battuto una concorrenza agguerrita in un torneo impreziosito da una serie di specialisti del piede mancino, tra cui l'ucraino Artem Malynovskyi, l'italiano Ivan Cutruneo e la coppia spagnola Pablo Guti e Miguel Lahoz.

Finale EURO Futsal Under 19: Portogallo - Spagna 3-2 (dts)

"Tiago è sempre stato molto pericoloso negli 1v1", ha detto Bellarte. "Ha grande equilibrio e capacità di dribbling. Essendo un giocatore mancino sulla destra, il suo gioco naturale di collegamento con il pivot Rodrigo si è rivelato a volte difficile da fermare. È un ottimo esempio di come un compagno di squadra possa migliorare un altro giocatore grazie alle combinazioni di gioco e alla grande intesa".

Già prima del calcio d'inizio della finale, l'eroe della Seleção, Rodrigo Monteiro, aveva battuto il record di reti per le fasi finali del torneo grazie ai suoi sette gol, due in più del precedente record. "Faccio solo il mio lavoro", è stata la risposta del 19enne dopo aver ritirato il premio di Giocatore del Torneo.

Gli Osservatori Tecnici UEFA si sono soffermati sul suo profilo.

"È stato il miglior pivot del torneo, ma anche il giocatore più completo", ha detto Bellarte, che è anche l'allenatore della Lettonia maschile e under-19. Venancio ha aggiunto: "Non sono stati solo i gol. Rodrigo Monteiro è stato il migliore soprattutto per come gioca. Può ricevere la palla in posizioni difficili in tutte le aree. Sa giocare di squadra ma anche girarsi in entrambe le direzioni e andare da solo. Ha le capacità e l'attitudine per dominare in tutte le situazioni, anche in quelle difensive. È un giocatore davvero completo".

Le analisi e gli approfondimenti degli Osservatori Tecnici costituiranno la base di una relazione tecnica del torneo, che sarà pubblicata su uefatechnicalreports.com.