Rodrigo Monteiro nominato Giocatore del Torneo di EURO Futsal Under 19 2025

domenica 5 ottobre 2025

Rodrigo Monteiro è stato premiato come Giocatore del Torneo alla fase finale del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19 in Moldavia.

Rodrigo Monteiro ha fornito due assist in finale
Rodrigo Monteiro ha fornito due assist in finale UEFA via Getty Images

Rodrigo Monteiro è stato nominato Giocatore del Torneo del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19 2025.

Il portoghese ha segnato sette gol nella fase finale, un record assoluto, tra cui due triplette, e ha fornito due assist in finale, in cui la sua squadra è riuscita a rimontare e a battere la Spagna 3-2 dopo i tempi supplementari.

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha spiegato: “Rodrigo Monteiro ha battuto il record di gol segnati nelle fasi finali. Ma non si tratta solo dei gol. È stato il migliore soprattutto per il suo modo di giocare.
È in grado di ricevere palla in posizioni difficili, in qualsiasi zona del campo.

Può dialogare con i compagni oppure girarsi in entrambe le direzioni e andare da solo. Possiede le abilità e l’atteggiamento per dominare in ogni situazione, anche nei compiti difensivi. È davvero un giocatore completo.”

Le statistiche di Rodrigo Monteiro a EURO Futsal Under 19 2025

Partite: 5
Gol: 7
Assist: 2

