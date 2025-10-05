Rodrigo Monteiro nominato Giocatore del Torneo di EURO Futsal Under 19 2025
domenica 5 ottobre 2025
Intro articolo
Rodrigo Monteiro è stato premiato come Giocatore del Torneo alla fase finale del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19 in Moldavia.
Contenuti top media
Corpo articolo
Rodrigo Monteiro è stato nominato Giocatore del Torneo del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19 2025.
Il portoghese ha segnato sette gol nella fase finale, un record assoluto, tra cui due triplette, e ha fornito due assist in finale, in cui la sua squadra è riuscita a rimontare e a battere la Spagna 3-2 dopo i tempi supplementari.
Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha spiegato: “Rodrigo Monteiro ha battuto il record di gol segnati nelle fasi finali. Ma non si tratta solo dei gol. È stato il migliore soprattutto per il suo modo di giocare.
È in grado di ricevere palla in posizioni difficili, in qualsiasi zona del campo.
Può dialogare con i compagni oppure girarsi in entrambe le direzioni e andare da solo. Possiede le abilità e l’atteggiamento per dominare in ogni situazione, anche nei compiti difensivi. È davvero un giocatore completo.”
Le statistiche di Rodrigo Monteiro a EURO Futsal Under 19 2025
Partite: 5
Gol: 7
Assist: 2