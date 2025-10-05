Rodrigo Monteiro nominato Giocatore del Torneo di EURO Futsal Under 19 2025

Rodrigo Monteiro è stato nominato Giocatore del Torneo del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19 2025.

Il portoghese ha segnato sette gol nella fase finale, un record assoluto, tra cui due triplette, e ha fornito due assist in finale, in cui la sua squadra è riuscita a rimontare e a battere la Spagna 3-2 dopo i tempi supplementari.

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha spiegato: “Rodrigo Monteiro ha battuto il record di gol segnati nelle fasi finali. Ma non si tratta solo dei gol. È stato il migliore soprattutto per il suo modo di giocare.

È in grado di ricevere palla in posizioni difficili, in qualsiasi zona del campo.

Può dialogare con i compagni oppure girarsi in entrambe le direzioni e andare da solo. Possiede le abilità e l’atteggiamento per dominare in ogni situazione, anche nei compiti difensivi. È davvero un giocatore completo.”