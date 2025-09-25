Futsal EURO Under 19: un'opportunità preziosa per la Moldavia

UEFA Futsal EURO Under 19 ha solo sei anni ma è già un appuntamento fisso nel calendario delle competizioni. Dopo il successo dei tornei in Lettonia, Spagna e Croazia, questa edizione approda a Chișinău sull'onda della continua crescita di questo sport.

Ancora una volta, otto squadre si contenderanno il titolo, ma tra loro ce ne sono tre che partecipano per la prima volta alla fase finale. Oltre ai padroni di casa della Moldavia, il torneo accoglierà le esordienti Turchia e Cechia, che dovranno vedersela con nazioni affermate come Spagna, Ucraina e i campioni in carica del Portogallo (le uniche squadre presenti in ogni edizione fino a oggi).

Spagna e Portogallo hanno sempre fatto bene a livello U19 UEFA via Getty Images

Futsal in ascesa per i padroni di casa

Mentre la Moldavia si preparava a ospitare la sua prima fase finale di un torneo UEFA, il Ct Oleg Petrov esprime il suo entusiasmo per le opportunità che offre ai giocatori e al futsal nazionale.

"Per la Moldavia, ospitare questa competizione è un onore e un'occasione storica", ha detto. "Per i giocatori è un'opportunità inestimabile per mettersi alla prova contro i migliori d'Europa in una fase formativa della loro carriera. Per il paese è un momento di orgoglio e un passo avanti per la sua cultura sportiva".

"Il futsal è cresciuto rapidamente in Moldavia negli ultimi anni. Mentre il calcio rimane lo sport più popolare del paese, il futsal attira sempre di più l'attenzione, in particolare a livello giovanile. Ospitare questo torneo UEFA ha creato un entusiasmo e un interesse senza precedenti a livello nazionale, ispirando club e scuole a sviluppare programmi di futsal di base". Oleg Petrov, Ct della Moldavia U19 di futsal

L'esposizione è fondamentale per aiutare lo sport a crescere, ma questo non vale solo per i tifosi nei palazzetti o a casa. La partecipazione a competizioni d'elite per i giocatori in così giovane età è fondamentale per la loro crescita, in particolare quando si affrontano i migliori al mondo.

"Questo torneo è un'incredibile esperienza di apprendimento per i nostri giocatori", ha spiegato Petrov. "Acquisiranno visibilità nelle competizioni internazionali, impareranno a gestire la pressione e cresceranno sia come atleti che come persone. Esperienze come questa formano la loro mentalità, aumentano la loro fiducia e danno motivazioni per la loro futura carriera".

Le altre esordienti

Mentre nel 2026 la Cechia disputerà Futsal EURO maschile maggiore per la nona volta, questa sarà la prima volta a livello Under 19. Il Ct Martin Brychta invita i suoi giocatori a sfruttare al meglio l'opportunità.

"I ragazzi vivranno qualcosa che potrebbe non capitare mai più in tutta la loro vita e continueranno a ripensarci", ha detto. "Ma è anche fondamentale per coloro che non ce l'hanno fatta, affinché abbiano le motivazioni per migliorare e, più avanti, qualificarsi per questi tornei. Devono imparare la professionalità nello sport, indipendentemente dal loro livello".

"Avere tre squadre esordienti alla fase finale del Campionato Europeo dimostra che il futsal europeo si sta livellando, anche nelle categorie giovanili. Tanto di cappello a tutti coloro che vi partecipano". Martin Brychta, Ct della Cechia U19 di futsal

Il Ct della Turchia, Murat Kaya, aggiunge: "Ci siamo qualificati per la prima volta, per cui siamo orgogliosi ed entusiasti. Anche per i giocatori è un'esperienza di alto livello".

Informazioni su UEFA Futsal EURO Under 19 La quarta edizione di Futsal EURO Under 19 si disputerà in otto giorni alla Chișinǎu Arena, nella capitale moldava. Ogni squadra ne sfiderà altre tre per determinare la classifica dei Gruppi A e B. Successivamente, le prime e le seconde classificate di ogni girone disputeranno le semifinali, che condurranno alla finale di domenica 5 ottobre. Il torneo è un'enorme opportunità di apprendimento per tutti i partecipanti. Ogni squadra spera di vivere un momento di gloria come quello del Portogallo, vincitore dell'ultima edizione nel 2023.

Pubblico da record per i tornei UEFA

Ben 48,39 milioni di persone in tutto il mondo hanno assistito a UEFA Futsal EURO 2022 e i tifosi si sono riversati in massa nei palazzetti per assistere da vicino a uno sport veloce ed emozionante. Nel 2012, la semifinale tra Croazia e Russia a Zagabria ha attirato una folla record di 14.300 spettatori, mentre nel 2016 la fase finale in Serbia ha attirato un totale di 113.820 persone. A livello di club, 12.090 spettatori (record) hanno assistito alla vittoria del Barça in semifinale contro il Kairat Almaty in UEFA Futsal Champions League 2018/19. Quest'anno, la fase finale è stata giocata per la prima volta in Francia, bacino emergente di questo sport in Europa.

Il Portogallo festeggia l'oro alle Olimpiadi giovanili del 2018 UEFA via Getty Images

La UEFA svolge un ruolo chiave nell'innalzare gli standard calcistici offrendo fondi ma anche creando competizioni come EURO U19, un percorso chiaro per i giovani promettenti affinché possano raggiungere i vertici. Negli ultimi anni sono anche stati introdotti nuovi format delle competizioni per aumentare l'interesse verso questo sport. In questa stagione, anche il format delle qualificazioni alla Futsal Champions League si sta adattando, con ottavi e quarti di finale su due partite nel turno principale di qualificazione che sicuramente aumenteranno i colpi di scena.

Entro la fine dell'anno, i riflettori saranno puntati sul futsal femminile, con la prima edizione della Coppa del Mondo FIFA di futsal che prenderà il via nelle Filippine il 21 novembre. Il futsal tornerà anche alle Olimpiadi giovanili che inizieranno a Dakar (Senegal) il 31 ottobre del prossimo anno. Il futsal si è visto per l'ultima volta alle Olimpiadi giovanili nel 2018 a Buenos Aires, quando Brasile e Portogallo hanno vinto rispettivamente il torneo maschile e femminile.

EURO come "catalizzatore per la crescita a lungo termine"

Adesso, però, al centro della scena c'è la Moldavia e il Ct Petrov spera che la sua squadra possa ispirare le prossime generazioni permettendo loro di apprezzare il dinamismo di questo sport.

"Speriamo che il torneo diventi un catalizzatore per la crescita a lungo termine del futsal moldavo", ha detto Petrov.

"Ispirando bambini e ragazzi a praticare questo sport, vogliamo dare un futuro più forte al futsal del nostro paese. Il torneo incoraggia anche gli investimenti in strutture e infrastrutture, unendo i moldavi attraverso una passione comune".