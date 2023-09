Lúcio Jr nominato Giocatore del Torneo di Futsal EURO Under 19 2023

Il capitano del Portogallo, Lúcio Jr, è stato nominato Giocatore del Torneo dei Campionati Europei UEFA Under 19 di Fusal del 2023.

Gli osservatori tecnici UEFA hanno scelto il capocannoniere della fase finale (cinque gol) per il nuovo premio, spiegando che: "In finale il capitano è stato il trascinatore della squadra. Il suo gol su punizione ha dato via alla rimonta portoghese dopo il 2-0 iniziale della Spagna".

"Ha giocato più minuti di tutti e segnato il gol più bello del torneo nell'esaltante partita della fase a gironi contro la Spagna".