Anteprima semifinali Finalissima di Futsal 2026: Spagna - Portogallo, Brasile - Argentina

La seconda Finalissima di Futsal prende il via venerdì all'Arena Niterói di Rio de Janeiro con due semifinali molto appetitose: i campioni in carica del Portogallo affronteranno la Spagna, mentre i padroni di casa del Brasile incontreranno l'Argentina.

Ecco una breve guida al torneo a eliminazione diretta che oppone le finaliste di UEFA Futsal EURO 2026 e della Copa América de Futsal CONMEBOL 2026.

Calendario Finalissima di Futsal 2026 Venerdì 6 novembre:

Semifinali

Spagna - Portogallo (18:30 ora locale, 22:30 CET)

Brasile - Argentina (21:30 venerdì ora locale, 01:30 CET sabato) Domenica 8 novembre:

Finale terzo posto (14:30 ora locale, 18:30 CET)

Finale (17:30 ora locale, 21:30 CET)

Dove guardarla: TV/streaming

Quattro ex campioni del mondo

Le quattro nazioni in gara hanno vinto tutte e dieci le edizioni della Coppa del Mondo FIFA di futsal, nata nel 1989, e si sono qualificate per 16 dei 20 posti in finale. Il Brasile ha vinto l'edizione più recente nel 2024, conquistando il suo sesto titolo (ma il primo dal 2012).

La Spagna ha interrotto il monopolio del Brasile nel 2000 e nel 2004, mentre l'Argentina si è laureata campione nel 2016 ed è stata finalista nel 2021 e nel 2024. Il Portogallo si è unito all'albo d'oro nel 2021 e un anno dopo ha vinto la prima Finalissima di Futsal, battendo la Spagna ai rigori a Buenos Aires dopo che le due squadre avevano sconfitto rispettivamente Paraguay e Argentina.

Highlights finale Futsal EURO 2026: Portogallo - Spagna 3-5

Il Portogallo punta a difendere il titolo

I successi del Portogallo ai Mondiali e alla Finalissima sono arrivati in un periodo memorabile, in cui ha anche vinto gli Europei del 2018 e del 2022 battendo sempre gli storici rivali della Spagna. Il titolo europeo è sfumato a febbraio di quest'anno con la sconfitta per 5-3 contro gli spagnoli a Lubiana. Dieci giocatori di quella squadra vanno in Brasile sotto la guida del Ct Jorge Braz.

Braz, in carica dal 2010, può fare affidamento su sei vincitori della Finalissima del 2022: André Coelho, Pany Varela, Tomás Paçó, Afonso Jesus, Hugo Neves e Silvestre Ferreira. Nonostante le assenze per infortunio di Edu, Erick e Zicky, i giocatori in rosa hanno vinto complessivamente 18 titoli. André Coelho e Pany hanno contribuito a tutti e quattro i trofei, mentre Lúcio Rocha ha anche vinto UEFA Futsal EURO Under 19 2023.

Spagna a caccia di altri successi

La vittoria della Spagna agli Europei di futsal del 2026 ha interrotto un decennio senza titoli. Ora, la squadra vuole aggiungere la Finalissima ai suoi otto titoli europei e due mondiali. Il successo in finale ha anche ristabilito la supremazia spagnola contro i vicini di casa. In 36 confronti diretti, la Spagna ha ottenuto 27 vittorie contro le cinque del il Portogallo, con quattro pareggi, per un totale di 121 gol segnati contro i 59 dei lusitani.

Nove giocatori della nazionale spagnola di futsal sono partiti per il Brasile, con Mellado escluso per infortunio alla vigilia della partenza. Antonio Pérez è stato eletto miglior giocatore del torneo dopo la tripletta in finale contro il Portogallo e cercherà di ribadire le sue credenziali, mentre Mario Rivillos, che faceva parte della squadra vincitrice agli Europei del 2016, sarà il capitano.

Highlights finale Finalissima di Futsal 2022: Spagna - Portogallo 1-1 (2-4 dcr)

Brasile e Argentina riaccendono la rivalità

Le due squadre sudamericane si sono affrontate quasi 100 volte ed avere la meglio è stato il Brasile, come dimostrano le vittorie per 2-1 contro l'Argentina nelle finali dei Mondiali del 2024 e della Copa América del 2026. Nove giocatori che hanno partecipato alla finale mondiale sono tra i 14 convocati per la Finalissima, tra cui figurano anche i vincitori della UEFA Futsal Champions League Fabinho, João Victor (detto Neguinho), Cleber, Dyego, Vinicius Rocha, Pito e Wesley França, oltre ad altre stelle della competizione come Arthur e Marcel.

L'Argentina non manca certo di talenti che militano in Europa. Gran parte dell'attenzione è rivolta a uno dei suoi tre giocatori del Jaén, Alan Brandi, veterano di tutte e tre le finali dei Mondiali disputate e autore di una doppietta in quella vittoriosa del 2016. Dopo il ritiro dalla nazionale al termine dei Mondiali del 2024, Brandi ci ha ripensato e ha risposto alla chiamata del Ct Matías Lucuix.