UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo <a href='https://www.google.com/chrome/'>Chrome</a>, <a href='https://www.mozilla.org/firefox/'>Firefox</a> or <a href='https://www.microsoft.com/edge'>Microsoft Edge</a>.

Il Brasile ospiterà la Finalissima di Futsal 2026

mercoledì 9 settembre 2026

Spagna, Portogallo, Brasile e Argentina si incontreranno a Rio de Janeiro il 6 e l'8 novembre per la seconda edizione della Finalissima di Futsal UEFA-CONMEBOL.

Il Portogallo ha vinto la prima Finalissima di Futsal nel 2022
Il Portogallo ha vinto la prima Finalissima di Futsal nel 2022 Amílcar Orfali

La Finalissima di Futsal 2026 si disputerà il 6 e l'8 novembre all'Arena Niterói di Rio de Janeiro e vedrà la partecipazione di Brasile (nazione ospitante), Argentina, Portogallo e Spagna.

Le squadre in lizza sono le finaliste di UEFA Futsal EURO 2026 e della Copa América de Futsal 2026, entrambe concluse a febbraio di quest'anno. A Futsal EURO, la Spagna ha battuto il Portogallo 5-3 a Lubiana (Slovenia), riconquistando il titolo. Sei giorni prima, il Brasile aveva sconfitto l'Argentina per 2-1 a Luque (Paraguay), rimanendo campione del Sud America.

Le semifinali della Finalissima di Futsal saranno entrambe riedizioni delle finali continentali, garantendo così una finale tra Europa e Sud America. Spagna-Portogallo e Brasile-Argentina si disputeranno venerdì 6 novembre, mentre le finali per il primo e terzo posto si giocheranno domenica 8 novembre.

La Finalissima di Futsal rientra nell'ambito della cooperazione tra UEFA e CONMEBOL, che comprende in particolare le categorie di calcio maschile, femminile e giovanile, lo scambio di arbitri e programmi tecnici di allenamento. Questa sarà la seconda Finalissima di Futsal dopo quella vinta dal Portogallo in Argentina nel 2022.

﻿

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 9 settembre 2026

Scelti per te

2022: il Portogallo vince il primo titolo
Live 09/09/2026

2022: il Portogallo vince il primo titolo

Tutti i dettagli sul torneo quattro squadre tra Portogallo, Spagna (UEFA), Argentina e Paraguay (CONMEBOL), vinto dai lusitani.
La Spagna torna sul tetto d'Europa: riepilogo di Futsal EURO 2026
Live 09/02/2026

La Spagna torna sul tetto d'Europa: riepilogo di Futsal EURO 2026

La Spagna ha conquistato il suo ottavo titolo, dieci anni dopo il settimo, mettendo fine al tentativo del Portogallo di conquistare il suo terzo consecutivo.