Il Brasile ospiterà la Finalissima di Futsal 2026

La Finalissima di Futsal 2026 si disputerà il 6 e l'8 novembre all'Arena Niterói di Rio de Janeiro e vedrà la partecipazione di Brasile (nazione ospitante), Argentina, Portogallo e Spagna.

Le squadre in lizza sono le finaliste di UEFA Futsal EURO 2026 e della Copa América de Futsal 2026, entrambe concluse a febbraio di quest'anno. A Futsal EURO, la Spagna ha battuto il Portogallo 5-3 a Lubiana (Slovenia), riconquistando il titolo. Sei giorni prima, il Brasile aveva sconfitto l'Argentina per 2-1 a Luque (Paraguay), rimanendo campione del Sud America.

Le semifinali della Finalissima di Futsal saranno entrambe riedizioni delle finali continentali, garantendo così una finale tra Europa e Sud America. Spagna-Portogallo e Brasile-Argentina si disputeranno venerdì 6 novembre, mentre le finali per il primo e terzo posto si giocheranno domenica 8 novembre.

La Finalissima di Futsal rientra nell'ambito della cooperazione tra UEFA e CONMEBOL, che comprende in particolare le categorie di calcio maschile, femminile e giovanile, lo scambio di arbitri e programmi tecnici di allenamento. Questa sarà la seconda Finalissima di Futsal dopo quella vinta dal Portogallo in Argentina nel 2022.

﻿