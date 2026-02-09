La Squadra del Torneo di Futsal EURO 2026

Gli osservatori tecnici UEFA hanno scelto il miglior quintetto di UEFA Futsal EURO 2026, tra cui figurano tre giocatori dei neo campioni della Spagna e due dei vice campioni del Portogallo.

Oltre al Giocatore del Torneo e capocannoniere (in condivisione) Antonio Pérez, nella miglior formazione del torneo ci sono gli spagnoli Mellado (quattro gol) e Pablo Ramirez (tre gol). Il Portogallo, battuto ﻿5-3 dagli otto volte campioni della Spagna in finale, completa il quintetto col portiere Bernardo Paçó e con Pany Varela, che ha concluso il torneo con quattro gol e quattro assist.

Le analisi e le osservazioni degli osservatori tecnici costituiscono la base di una relazione tecnica sul torneo, pubblicata su uefatechnicalreports.com.

Squadra del Torneo

Bernardo Paçó (Portogallo, GK)

Antonio Pérez﻿ (Spagna, Player of the Tournament)

Mellado (Spagna)

﻿Pany Varela (Portogallo)

Pablo Ramirez﻿ (Spagna)