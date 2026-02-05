Portogallo - Spagna: una rivalità storica nel futsal

Portogallo e Spagna si sono sfidate spesso nelle più importanti competizioni di futsal, regalando sempre un grande spettacolo.

Mentre si avvicina il loro terzo incontro in una finale di UEFA Futsal EURO, ripercorriamo i momenti chiave di questa rivalità.

UEFA Futsal EURO

Semifinale 2022: Portogallo - Spagna 3-2 (Amsterdam)

Raúl Gómez segna dopo 17 secondi e Chino porta la Spagna sul 2-0 all'intervallo, ma Bruno Coelho accorcia su rigore e Zicky segna al 32’ e al 39’, accompagnando il Portogallo in finale e poi al secondo titolo consecutivo.

Finale 2018: Portogallo - Spagna 3-2dts (Lubiana)

All'Arena Stožice, sede della finale di quest’anno, Ricardinho segna al 1’, ma i gol di Marc Tolrà e Lin sembrano decretare la vittoria della Spagna fino alla rete di Bruno Coelho che porta la gara ai supplementari. Anche se Ricardinho esce per infortunio, il rigore di Bruno Coelho a 55 secondi dalla fine regala al Portogallo il suo primo titolo.

Quarti di finale 2016: Portogallo - Spagna 2-6 (Belgrado)

Miguelín, Mario Rivillos e Alex portano il risultato sul 3-0 all'intervallo e, nonostante il gol di Ricardinho, Raúl Campos risponde dopo 30 secondi. Dopo una rete strepitosa di Ricardinho, Alex e Rivillos avvicinano la Spagna al settimo titolo.

Finale terzo posto 2014: Portogallo - Spagna 4-8 (Anversa)

La corsa della Spagna al quinto titolo consecutivo si interrompe in semifinale e si conclude con il terzo posto, dopo tre gol in sette minuti e un parziale di 6-2 all'intervallo. In tutta la partita segnano 11 giocatori diversi.

Finale 2010: Portogallo - Spagna 2-4 (Debrecen)

La Spagna segna 23 gol nel cammino verso la finale, di cui sei contro il Portogallo nella fase a gironi, e in finale si porta in vantaggio di due gol all'intervallo grazie a Ortiz e a un colpo di tacco di Javi Rodríguez. Lin sembra chiudere la partita a 4’ dalla fine, ma Gonçalo Alves e Joel Queirós rispondono per il 3-2. La Spagna, però, mette in cassaforte la vittoria a pochi secondi dalla fine con Daniel, alla sua ultima partita in nazionale.

Fase a gironi 2010: Portogallo - Spagna 1-6 (Debrecen)

Dopo essere stato fermato sul 5-5 dalla Bielorussia, il Portogallo deve evitare una sconfitta peggiore del 9-1 per passare il turno e segna per primo con Arnaldo Pereira, ma Jordi Torras risponde due volte prima dell'intervallo e Juanra, Kike, Fernandão e Lin segnano altri gol. I lusitani proseguiranno sino alla finale, dove ritroveranno le furie rosse.

Semifinale 2007: Spagna - Portogallo 2-2dts, 4-3 dcr (Gondomar)

Dopo 30 minuti sullo 0-0, i padroni di casa mandano il pubblico in delirio con un sublime pallonetto di Gonçalo e una spettacolare rovesciata del ventiduenne Ricardinho, ma Daniel e Andreu portano la gara ai tempi supplementari e ai rigori. Il portiere spagnolo Luis Amado neutralizza il tiro di Joel Queirós, poi Leitão colpisce il palo e spezza il cuore ai tifosi portoghesi.

Fase a gironi 2005: Portogallo - Spagna 1-3 (Ostrava)

La Spagna supera il turno ed elimina il Portogallo portandosi sul 2-0 all'intervallo con Javi Rodríguez e Daniel. Marcelinho accorcia le distanze a poco meno di cinque minuti dalla fine, ma Kike chiude il match nel finale.

Fase a gironi 2003: Spagna - Portogallo 3-3 (Caserta)

Alla prima giornata, Julio e Cobeta portano la Spagna sul 2-0 all'intervallo, ma il Portogallo pareggia a inizio ripresa con André e Gonçalo, nonostante l'espulsione di Ivan, e passa in vantaggio con Pedro Costa, ma Javier Orol fissa il risultato sul 3-3. La Spagna soffierà poi il secondo posto ai lusitani per un solo punto.

Coppa del Mondo FIFA Futsal

Quarti di finale 2021: Spagna - Portogallo 2-4dts (Vilnius)

Il Portogallo riesce a recuperare due gol e a vincere ai supplementari, assicurandosi il passaggio e poi il trofeo.

Seconda fase a gironi 2004: Spagna - Portogallo 3-1 (Taoyuan)

La Spagna si aggiudica la sfida e approda in semifinale, difendendo successivamente il titolo.

Seconda fase a gironi 2000: Portogallo - Spagna 1-3 (Città del Guatemala)

Alla seconda giornata, la Spagna si porta avanti di tre gol prima della rete della bandiera del Portogallo. Entrambe le squadre arriveranno però in semifinale (e la Spagna batterà il Brasile in finale).

Finalissima di futsal

Finale 022: Spagna - Portogallo 1-1dts, 2-4dcr (Buenos Aires)

La prima edizione si conclude con una finale tra le due rivali di sempre: il Portogallo vince in rimonta contro il Paraguay, mentre la Spagna batte i padroni di casa dell'Argentina. Mellado porta in vantaggio la Spagna in finale, ma Afonso Jesus pareggia ed Edu neutralizza Chino e Raúl Campos ai calci di rigore.