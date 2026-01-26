Seconda giornata di UEFA Futsal EURO 2026, lunedì: Bielorussia - Spagna 0-2, Belgio - Slovenia 4-5

La Spagna ha allungato a tre punti di vantaggio nel Gruppo C di UEFA Futsal EURO 2026 superando la Bielorussia per 2-0, mentre i co-padroni di casa della Slovenia hanno difeso il risultato fino all’ultimo battendo il Belgio 5-4 all’Arena Stožice di Lubiana.



Gruppo C: Bielorussia - Spagna 0-2

Jesús Velasco, ct Spagna: "Abbiamo giocato molto bene e concesso pochissime occasioni da gol, forse solo su palla inattiva. Il nostro problema è stato un po’ di imprecisione sotto porta.

Aleksandr Chernik, ct Bielorussia: "Abbiamo iniziato molto bene contro un avversario fortissimo, dotato di grande fisicità e di giocatori eccellenti nell’uno contro uno. Affrontare la Spagna è stato davvero difficile. Volevamo segnare almeno un gol e ne abbiamo avuto l’occasione, ma non è andata così".

Statistica chiave: La Spagna è ora imbattuta da 18 partite nella fase a gironi di Futsal EURO dal 2005.

Gruppo C: Belgio - Slovenia 4-5

Statistica chiave: A 40 anni e 206 giorni, Gréllo è diventato il giocatore più anziano ad andare a segno in una fase finale di Futsal EURO, battendo il precedente primato stabilito dal croato Mico Martić, che aveva 36 anni e 364 giorni quando segnò contro la Polonia nelle finali del 2001.

Le prossime partite del Gruppo C: giovedì 29 gennaio

Slovenia - Bielorussia (17:30 CET, Lubiana - Arena Stožice)

Spagna - Belgio (17:30 CET, Lubiana - Tivoli Arena)