Spareggi Futsal EURO 2026: Italia-Kazakistan, Ungheria-Romania, Belgio-Bosnia ed Erzegovina, Georgia-Slovacchia

Negli spareggi di UEFA Futsal EURO 2026 si affronteranno le otto migliori seconde del turno principale con gare d'andata e ritorno il 15 e 24 settembre. Le vincenti occuperanno gli ultimi quattro posti della fase finale.

Gli accoppiamenti degli spareggi per Futsal EURO 2026 Italia - Kazakistan

Ungheria - Romania

Belgio - Bosnia-Erzegovina

Georgia - Slovacchia Le sfide si giocheranno il 15 e 24 settembre, con la prima squadra dell'elenco che giocherà l'andata in casa.

Le contendenti degli spareggi

Mentre le dieci vincitrici dei gironi del turno principale (compresa la Slovenia) accedono direttamente alla fase finale, che si terrà in Lettonia e Lituania dal 20 gennaio al 7 febbraio 2026, le otto squadre degli spareggi (ovvero le migliori seconde classificate) sono state sorteggiate in quattro sfide a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno. Il calendario degli incontri deve essere confermato, con la prima squadra nominata in ogni spareggio che giocherà l'andata in casa.

Il Kazakistan ha battuto i due volte campioni dell'Italia per 4-1 nella fase a gironi del 2022 e per 5-2 nei quarti di finale del 2016.

L'Ungheria ha battuto la Romania in un emozionante spareggio raggiungendo la fase finale del 2016; nel ritorno Florin Matei ha completato la sua tripletta all'inizio dei tempi supplementari, ma Zoltán Dróth ha pareggiato al 47° minuto e poi ha segnato il gol della vittoria della squadra di casa a Debrecen a un secondo dalla fine.

Nell'unico precedente incontro in gare ufficiali, la Bosnia-Erzegovina ha battuto il Belgio per 2-1 a Sarajevo in una partita del turno principale per la fase finale del 2012.

Georgia e Slovacchia non si sono mai incontrate in precedenza in gare ufficiali; entrambe si sono qualificate per la prima volta nel 2022 e hanno raggiunto i quarti di finale.

Quarti di finale 2016: Kazakistan - Italia 5-2