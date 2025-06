La Slovenia affiancherà Lettonia e Lituania come nazione ospitante di Futsal EURO 2026

Dopo la conclusione delle qualificazioni al turno principale di UEFA Futsal EURO 2026 ad aprile, la Bielorussia si è qualificata direttamente alla fase finale, in programma dal 20 gennaio al 7 febbraio 2026.

Considerando che entrambe le federazioni ospitanti – Lettonia e Lituania – vietano l'organizzazione di partite che coinvolgono squadre bielorusse sul loro territorio, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato una soluzione equa ed equilibrata per garantire il regolare svolgimento del torneo aggiungendo una terza nazione ospitante.

Dopo aver valutato tutte le nazioni qualificate e le potenziali città ospitanti, il Comitato Esecutivo UEFA ha nominato la Slovenia, già qualificata per meriti sportivi, come terza nazione ospitante. La disponibilità di Lubiana, che ha ospitato con successo UEFA Futsal EURO 2018, oltre al pieno sostegno e alla collaborazione della Federcalcio slovena, sono stati i principali motivi di questa decisione.

La Lettonia e la Lituania manterranno i loro diritti di ospitalità. Il Gruppo A si disputerà a Riga (Lettonia), mentre il Gruppo B si disputerà a Kaunas (Lituania). Ogni città ospiterà anche un quarto di finale, riaffermando il proprio ruolo centrale nel torneo.

La Slovenia ospiterà un totale di 18 partite. Gli incontri del Gruppo C e del Gruppo D, oltre a due quarti di finale, alle semifinali, alla finale per il terzo posto e alla finale si giocheranno all'Arena Stožice, mentre la Tivoli Arena ospiterà anche due partite della terza giornata della fase a gironi (quando le gare dello stesso girone si giocheranno in contemporanea).

La Slovenia sarà sorteggiata nel Gruppo C. Anche la Bielorussia sarà sorteggiata nel Gruppo C o D, in modo da giocare tutte le potenziali partite in Slovenia.

La UEFA desidera ringraziare tutte e tre le federazioni ospitanti per la loro rapida collaborazione e flessibilità nel salvaguardare l'integrità e il successo della sua competizione di bandiera per nazionali di futsal.