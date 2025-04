Conosciamo le squadre qualificate fino a ora alla fase finale di Futsal EURO

UEFA Futsal EURO 2026 si giocherà dal 20 gennaio al 7 febbraio a Riga e Kaunas. Finora si sono qualificate 12 squadre su 16, ovvero Lettonia e Lituania in quanto padrone di casa e le dieci vincitrici dei gironi del turno principale di qualificazione.

I quattro posti rimanenti saranno decisi quando le otto migliori seconde classificate si affronteranno negli spareggi di settembre, il cui sorteggio è in programma il 21 maggio. Il sorteggio della fase finale si terrà il 24 ottobre alla Žalgirio Arena di Kaunas, una delle due sedi del torneo insieme all'Arena Riga.

Alla fase finale di Futsal EURO 2026 Armenia, Bielorussia, Croazia, Cechia, Francia, Lettonia (co-organizzatori), Lituania (co-organizzatori), Polonia, Portogallo (detentori), Slovenia, Spagna, Ucraina

Come si è qualificata: prima Gruppo 6 turno principale (4-3 c contro Danimarca, 4-4 t contro Kazakistan, 4-0 c contro Albania, 5-1 t contro Albania, 3-1 t contro Danimarca, 4-2 c contro Kazakistan)

Miglior marcatore: Denis Nevedrov 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: First final tournament

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: prima Gruppo 2 turno principale (2-2 t contro Italia, 5-0 c contro Malta, 3-0 c contro Finlandia, 3-1 t contro Finlandia, 2-1 c contro Italia, 4-0 t contro Malta)

Miglior marcatore: Sergei Krikun 5

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2010)

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

2022 highlights: Polonia - Croazia 1-3

Come si è qualificata: prima Gruppo 5 turno principale (9-2 c contro Azerbaigian, 3-2 t contro Svezia, 1-0 t contro Grecia, 6-2 c contro Svezia, 6-2 c contro Grecia, 4-1 t contro Azerbaigian)

Miglior marcatore: Kristian Čekol, Josip Jurlina, David Mataja, Luka Perić 4

Miglior piazzamento Futsal EURO: quarto posto (2012)

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Mondiale 2024: ottavi di finale

Cos'è il futsal? Guida per principianti

Come si è qualificata: prima Gruppo 9 turno principale (3-0 c contro Belgio, 4-4 t contro Cechia, 5-2 c contro Austria, 6-0 t contro Austria, 3-2 t contro Belgio, 2-1 c contro Serbia)

Miglior marcatore: Radim Záruba 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: terzo posto (2003, 2010)

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: prima Gruppo 10 turno principale (11-0 t contro Bulgaria, 5-2 c contro Georgia, 5-0 t contro Kosovo, 9-4 c contro Kosovo, 8-0 c contro Bulgaria, 3-3 t contro Georgia)

Miglior marcatore: Souheil Mouhoudine 7

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2018)

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: quarto posto

Highlights 2018: Spagna - Francia 4-4

Come si è qualificata: nazione co-organizzatrice

Miglior piazzamento Futsal EURO: prima fase finale

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: nazione co-organizzatrice

Miglior piazzamento Futsal EURO: prima fase finale

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: prima Gruppo 3 turno principale (4-1 t contro Turchia, 6-1 c contro Slovacchia, 3-1 t contro Moldavia, 3-0 c contro Moldavia, 6-0 c contro Turchia, 0-1 t contro Slovacchia)

Miglior marcatore: Sebastian Leszczak, Mikołaj Zastawnik 5

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2001, 2018, 2022) 

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Mondiale 2024: non qualificata

L'app UEFA futsal coach

Come si è qualificata: prima Gruppo 7 turno principale (7-2 t contro Andorra, 4-2 c contro Paesi Bassi, 5-1 t contro Macedonia del Nord, 3-0 c contro Macedonia del Nord, 5-0 c contro Andorra, 7-4 t contro Paesi Bassi)

Miglior marcatore: Lúcio Rocha 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: campione x 2 (2018, 2022) 

Futsal EURO 2022: campione

Mondiale 2024: ottavi di finale

Futsal EURO 2022: tutti i gol del Portogallo

Come si è qualificata: prima Gruppo 4 turno principale (2-1 t contro Norvegia, 5-4 c contro Ungheria, 7-3 t contro Montenegro, 5-1 c contro Montenegro, 4-0 c contro Norvegia, 3-3 t contro Ungheria)

Miglior marcatore: Matej Fideršek 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: quarti di finale (2014, 2018)

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: prima Gruppo 8 turno principale (9-0 t contro Svizzera, 6-1 c contro Bosnia-Erzegovina, 6-0 t contro Inghilterra, 7-0 c contro Inghilterra, 6-0 c contro Svizzera, 3-2 t contro Bosnia-Erzegovina)

Miglior marcatore: Daniel López, Adrián Rivera 4

Miglior piazzamento Futsal EURO: campione x 7 (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016)

Futsal EURO 2022: terzo posto

Mondiale 2024: ottavi di finale

Guarda i 7 gol nella vittoria della Spagna del 2016

Come si è qualificata: prima Gruppo 1 turno principale (7-0 t contro Cipro, 2-0 t contro Romania, 6-3 t contro Germania, 9-0 c contro Germania, 11-1 c contro Cipro, 3-1 c contro Romania)

Miglior marcatore: Yevhenii Zhuk 9

Miglior piazzamento Futsal EURO: vice campione (2001, 2003)

Futsal EURO 2022: quarto posto

Mondiale 2024: terzo posto