Cechia - Danimarca 2-2 (3-1 dcr), finale spareggio mondiale: la Cechia vince di nuovo ai rigori

La Cechia torna ai Mondiali dopo 20 anni battendo la Danimarca ai calci di rigore a Praga.

I momenti chiave 3' Šulc apre le marcature dal limite dell'area

17' Kovář devia sul fondo una punizione di Gustav Isaksen

73' Andersen insacca su punizione di Mikkel Damsgaard

100' Krejčí riporta in vantaggio la Cechia

111' Høgh pareggia di testa su calcio d'angolo

Rigori: Kovář para il tiro di Anders Dreyer, mentre Højlund e Jensen sbagliano

La partita in breve: la Cechia trionfa ancora ai rigori

Per la seconda volta in cinque giorni, i cechi passano ai calci di rigore, con il portiere Matěj Kovář che dimostra ancora una volta di avere i nervi d'acciaio.

La partita minuto per minuto: Cechia - Danimarca 2-2 (3-1 dcr)

Kovář para il rigore di Anders Dreyer, mentre Rasmus Højlund e Mathias Jensen sbagliano e permettono alla Cechia di andare alla fase finale, dove troverà Sud Africa, Messico e Corea del Sud nel Gruppo A.

Pavel Šulc apre le marcature con un potente tiro dal limite dell'area. UEFA via Getty Images

La partita inizia bene per i padroni di casa, che si portano avanti dopo solo 3' con un potente tiro di Pavel Šulc dal limite dell'area. Quindi, la Cechia si compatta in difesa e sbarra la strada alla Danimarca fino al 72', quando Joachim Andersen insacca di testa su punizione di Mikkel Damsgaard e manda la partita ai tempi supplementari.

I 30 minuti successivi non sono meno emozionanti: il capitano di casa, Ladislav Krejčí, insacca su un preciso cross esattamente al 100', ma la Danimarca pareggia con un colpo di testa di Kasper Høgh su calcio d'angolo a 9' minuti dalla fine. Si va ai rigori.

Il capitano Ladislav Krejčí porta in vantaggio la Cechia ai tempi supplementari. Getty Images

Ai tiri dagli 11 metri, la Danimarca colpisce subito la traversa con Højlund, quindi Kovář para su Dreyer e Jensen manda alto. Il trionfo dei cechi premia il magistrale piano tattico di Miroslav Koubek, appena alla seconda gara in panchina.

Formazioni

Cechia: Kovář; Chaloupek, Hranáč, Krejčí; Coufal, Provod (Chytil 69'), Souček, Darida (Červ 61'), Zelený; Šulc (Sadílek 112'), Schick (Chorý 91').

Danimarca: Hermansen; Bah, Andersen, Nelsson (Nørgaard 61'), Mæhle; Højbjerg, Hjulmand (Høgh 106'), Froholdt (Eriksen 72'); Isaksen (Dreyer 86'), Højlund, Damsgaard (Jensen 115').