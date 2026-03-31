Bosnia ed Erzegovina - Italia 1-1, 4-1 dcr, finale spareggio mondiale: Italia ancora eliminata
martedì 31 marzo 2026
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Gli Azzurri passano in vantaggio con Kean, ma perdono Bastoni per espulsione e vengono raggiunti nel secondo tempo. Decisivi gli errori di Esposito e Cristante dal dischetto.
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L'Italia manca la qualificazione in Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva arrendendosi alla Bosnia-Erzegovina ai calci di rigore.
I momenti chiave
15' Kean porta in vantaggio l'Italia
41' Bastoni espulso
51' Donnarumma interviene su Alajbegović
60' Kean spara alto nell'uno contro uno
79' Tabaković pareggia
87' Donnarumma neutralizza un colpo di testa di Demirović
105'+1 Vasilj devia un colpo di testa di Esposito sul fondo
La partita in breve: colpo e contraccolpo per gli Azzurri
Nella sfida tra squadre che mancano dalla fase finale dal 2014, i padroni di casa iniziano bene ma subiscono il gol di Moise Kean con una conclusione a giro di prima intenzione dopo un errore in fase difensiva.
La Bosnia ed Erzegovina domina per il resto del primo tempo ma manca di concretezza sotto porta. Al 42', però, Alessandro Bastoni commette fallo da ultimo uomo su Amar Memić e viene espulso, lasciando l'Italia in 10.
Gennaro Gattuso risponde sostituendo attaccante Mateo Retegui con Federico Gatti, mentre il Ct avversario Sergej Barbarez cambia l'attacco nell'intervallo inserendo Kerim Alajbegović e Benjamin Tahirović.
Nella ripresa, Gianluigi Donnarumma devia due conclusioni di Alajbegović, mentre Kean spara alto da posizione favorevole. I padroni di casa trovano il pareggio a 11 minuti dalla fine, quando Haris Tabaković insacca in ribattuta sulla linea di porta dopo una parata del numero 1 azzurro su colpo di testa di Edin Džeko.
I supplementari riservano poche occasioni, con Pio Esposito che impegna Nikola Vasilj di testa. Si prosegue ai rigori, puntualmente trasformati da Benjamin Tahirović, Tabaković, Kerim Alajbegović ed Esmir Bajraktarević per i padroni di casa, mentre Pio Esposito calcia alto e Bryan Cristante colpisce la traversa.
Statistica: Kean ha segnato in sei gare consecutive con la nazionale, per un totale di otto gol.
Formazioni
Bosnia ed Erzegovina: Vasilj; Memić, Muharemović, Katić, Kolašinac; Dedić, Šunjić, Bašić; Demirović, Džeko, Bajraktarević
Italia: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui
Prossimi impegni
La Bosnia ed Erzegovina sarà nel Gruppo B della Coppa del Mondo FIFA 2026 insieme a Canada, Qatar e Svizzera.