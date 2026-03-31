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Bosnia ed Erzegovina - Italia 1-1, 4-1 dcr, finale spareggio mondiale: Italia ancora eliminata

martedì 31 marzo 2026

Gli Azzurri passano in vantaggio con Kean, ma perdono Bastoni per espulsione e vengono raggiunti nel secondo tempo. Decisivi gli errori di Esposito e Cristante dal dischetto.

Highlights: Bosnia ed Erzegovina - Italia 1-1 (4-1 rig)

L'Italia manca la qualificazione in Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva arrendendosi alla Bosnia-Erzegovina ai calci di rigore.

I momenti chiave

15' Kean porta in vantaggio l'Italia
41' Bastoni espulso
51' Donnarumma interviene su Alajbegović
60' Kean spara alto nell'uno contro uno
79' Tabaković pareggia
87' Donnarumma neutralizza un colpo di testa di Demirović
105'+1 Vasilj devia un colpo di testa di Esposito sul fondo

La partita in breve: colpo e contraccolpo per gli Azzurri

Nella sfida tra squadre che mancano dalla fase finale dal 2014, i padroni di casa iniziano bene ma subiscono il gol di Moise Kean con una conclusione a giro di prima intenzione dopo un errore in fase difensiva.

La Bosnia ed Erzegovina domina per il resto del primo tempo ma manca di concretezza sotto porta. Al 42', però, Alessandro Bastoni commette fallo da ultimo uomo su Amar Memić e viene espulso, lasciando l'Italia in 10.

Gennaro Gattuso risponde sostituendo attaccante Mateo Retegui con Federico Gatti, mentre il Ct avversario Sergej Barbarez cambia l'attacco nell'intervallo inserendo Kerim Alajbegović e Benjamin Tahirović.

Nella ripresa, Gianluigi Donnarumma devia due conclusioni di Alajbegović, mentre Kean spara alto da posizione favorevole. I padroni di casa trovano il pareggio a 11 minuti dalla fine, quando Haris Tabaković insacca in ribattuta sulla linea di porta dopo una parata del numero 1 azzurro su colpo di testa di Edin Džeko.

I supplementari riservano poche occasioni, con Pio Esposito che impegna Nikola Vasilj di testa. Si prosegue ai rigori, puntualmente trasformati da Benjamin Tahirović, Tabaković, Kerim Alajbegović ed Esmir Bajraktarević per i padroni di casa, mentre Pio Esposito calcia alto e Bryan Cristante colpisce la traversa.

Haris Tabakovic pareggia per la Bosnia ed Erzegovina
Haris Tabakovic pareggia per la Bosnia ed Erzegovina

Statistica: Kean ha segnato in sei gare consecutive con la nazionale, per un totale di otto gol.

La partita minuto per minuto: Bosnia ed Erzegovina - Italia

Formazioni

Bosnia ed Erzegovina: Vasilj; Memić, Muharemović, Katić, Kolašinac; Dedić, Šunjić, Bašić; Demirović, Džeko, Bajraktarević

Italia: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui

Prossimi impegni

La Bosnia ed Erzegovina sarà nel Gruppo B della Coppa del Mondo FIFA 2026 insieme a Canada, Qatar e Svizzera.

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