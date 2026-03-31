Svezia - Polonia 3-2, finale spareggio mondiale: la Svezia vince con Gyökeres

La Svezia si qualifica ai Mondiali grazie a un gol di Viktor Gyökeres a due minuti dalla fine contro la Polonia.

I momenti chiave 20' Elanga apre le marcature

33' Zalewski pareggia per la Polonia

44' Lagerbielke riporta la Svezia in vantaggio

55' Świderski firma il 2-2

88' Gyökeres segna il gol qualificazione per i padroni di casa

La partita in breve: Svezia sul filo di lana

La squadra di casa passa in vantaggio con la prima vera occasione della partita: dopo una bella azione corale, Yasin Ayari serve Anthony Elanga, che con un magnifico sinistro insacca all'incrocio dei pali.

La partita minuto per minuto: Svezia - Polonia 3-2

La Polonia reagisce subito e pareggia con un tiro di Nicola Zalewski che viene deviato leggermente da Jesper Karlström e si infila alle spalle di Kristoffer Nordfeldt.

Nicola Zalewski (a sinistra) dopo il gol contro la Svezia. AFP via Getty Images

Prima dell'intervallo, la Svezia si porta nuovamente avanti con un colpo di testa di Gustaf Lagerbielke dalla corta distanza su calcio di punizione di Benjamin Nygren.

Ancora una volta, però, gli ospiti tornano alla carica e pareggiano con Karol Świderski, che insacca a porta vuota dopo aver eluso la trappola del fuorigioco con Zalewski.

Gustaf Lagerbielke segna il secondo della Svezia gol contro la Polonia. TT News Agency/AFP via Getty Images

Aumenta la tensione, entrambe le squadre sono nervose e sembrano avvicinarsi inevitabilmente ai tempi supplementari, ma a fine gara Gyökeres insacca in ribattuta dopo una respinta su Lucas Bergvall e un palo di Besfort Zeneli, scatenando la festa sugli spalti.

La Svezia raggiunge la Coppa del Mondo per la tredicesima volta. AFP via Getty Images

Formazioni

Svezia: Nordfeldt; Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson; Elanga (Bergvall 69'), Ayari (Svanberg 90'+2), Karlström (Zeneli 69'), Nygren (Lundgren 81'); Gyökeres

Poland: Grabara; Bednarek, Wiśniewski, Kiwior; Cash (Grosicki 90'+1), Zalewski (Piątek 90'+2), Zieliński, Szymański, Kamiński; Świderski (Pietuszewski 63'), Lewandowski﻿