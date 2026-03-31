Svezia - Polonia 3-2, finale spareggio mondiale: la Svezia vince con Gyökeres
martedì 31 marzo 2026
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Un gol di Viktor Gyökeres nei minuti finali permette alla Svezia di tornare ai Mondiali dopo otto anni.
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La Svezia si qualifica ai Mondiali grazie a un gol di Viktor Gyökeres a due minuti dalla fine contro la Polonia.
I momenti chiave
20' Elanga apre le marcature
33' Zalewski pareggia per la Polonia
44' Lagerbielke riporta la Svezia in vantaggio
55' Świderski firma il 2-2
88' Gyökeres segna il gol qualificazione per i padroni di casa
La partita in breve: Svezia sul filo di lana
La squadra di casa passa in vantaggio con la prima vera occasione della partita: dopo una bella azione corale, Yasin Ayari serve Anthony Elanga, che con un magnifico sinistro insacca all'incrocio dei pali.
La Polonia reagisce subito e pareggia con un tiro di Nicola Zalewski che viene deviato leggermente da Jesper Karlström e si infila alle spalle di Kristoffer Nordfeldt.
Prima dell'intervallo, la Svezia si porta nuovamente avanti con un colpo di testa di Gustaf Lagerbielke dalla corta distanza su calcio di punizione di Benjamin Nygren.
Ancora una volta, però, gli ospiti tornano alla carica e pareggiano con Karol Świderski, che insacca a porta vuota dopo aver eluso la trappola del fuorigioco con Zalewski.
Aumenta la tensione, entrambe le squadre sono nervose e sembrano avvicinarsi inevitabilmente ai tempi supplementari, ma a fine gara Gyökeres insacca in ribattuta dopo una respinta su Lucas Bergvall e un palo di Besfort Zeneli, scatenando la festa sugli spalti.
Formazioni
Svezia: Nordfeldt; Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson; Elanga (Bergvall 69'), Ayari (Svanberg 90'+2), Karlström (Zeneli 69'), Nygren (Lundgren 81'); Gyökeres
Poland: Grabara; Bednarek, Wiśniewski, Kiwior; Cash (Grosicki 90'+1), Zalewski (Piątek 90'+2), Zieliński, Szymański, Kamiński; Świderski (Pietuszewski 63'), Lewandowski
Prossimi impegni
La Svezia sarà nel Gruppo F della Coppa del Mondo FIFA 2026 insieme a Paesi Bassi, Giappone e Tunisia.