Kosovo - Turchia 0-1, finale spareggio mondiale: Turchia di misura ai Mondiali

Dopo 24 anni di assenza, la Turchia torna alla Coppa del Mondo FIFA grazie a una vittoria di misura sul Kosovo, che sperava nella sua prima partecipazione a un torneo internazionale.

I momenti chiave 29' Uğurcan Çakır devia un tiro di Asllani sulla traversa

53' Kerem Aktürkoğlu segna dalla corta distanza

63' Kenan Yıldız costringe Arijanet Muric all'intervento

81' Il tiro di Florent Muslija sfila sul fondo

87' Asllani impegna nuovamente Uğurcan Çakır

La partita in breve

Nei primi 45 minuti, Fisnik Asllani va più vicino alla rete del vantaggio, costringendo Uğurcan Çakır a una splendida parata poco prima della mezz'ora.

Fisnik Asllani's first-half shot forces an acrobatic Uğurcan Çakır save AFP via Getty Images

Come nel risicato successo nella semifinale di spareggio contro la Romania, la Turchia passa in vantaggio all'inizio del secondo tempo. Gli ospiti spezzano una manovra offensiva del Kosovo e, con un paio di passaggi precisi, arrivano in area di rigore. Sul cross di Kenan Yıldız, Orkun Kökçü svetta di testa e la palla finisce sulla traiettoria di Kerem Aktürkoğlu, che deve solo appoggiare in rete.

Il gol di Kerem Aktürkoğlu AFP via Getty Images

La Turchia spinge di più e, con un potente tiro di Kenan Yıldız, costringe Arijanet Muric a un intervento spettacolare poco dopo il quarto d'ora della ripresa. Il Kosovo, che aveva eliminato la Slovacchia rimontando due volte a Bratislava, impensierisce due volte gli ospiti nelle battute finali, con un tiro di Florent Muslija che fila di poco a lato e Asllani che impegna nuovamente Uğurcan Çakır dal limite dell'area.

La Turchia festeggia la qualificazione ai Mondiali AFP via Getty Images

﻿

La partita minuto per minuto: Kosovo - Turchia 0-1

Formazioni

Kosovo: Muric; Dellova, Hajrizi, Hajdari (Aliti 80'); Vojvoda (Zhegrova 71'), Hodža (Rrahmani 90'+1), Rexhbecaj (Rashica 80'), Gallapeni; Asllani, Muslija; Muriqi

Turchia: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik (Mert Müldür 89'), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Eren Elmalı 83'); Arda Güler (Salih Özcan 83'), Orkun Kökçü, Kenan Yıldız (Deniz Gül 89'); Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz 68')