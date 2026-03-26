Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia
giovedì 26 marzo 2026
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Nelle semifinali degli spareggi per la fase finale della Coppa del Mondo FIFA, l'Italia batte l'Irlanda del Nord e si qualifica in finale dove affronterà martedì la Bosnia-Erzegovina.
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Nelle semifinali degli spareggi europei per la Coppa del Mondo FIFA, l'Italia batte l'Irlanda del Nord, la Turchia supera la Romania, mentre Viktor Gyökeres realizza una tripletta nella vittoria della Svezia sull'Ucraina.
UEFA.com vi racconta tutte le partite di giovedì, comprese le vittorie di Cechia e Bosnia-Erzegovina ai calci di rigore.
Finali (martedì 31 marzo)
Percorso A: Bosnia-Erzegovina - Italia
Percorso B: Svezia - Polonia
Percorso C: Kosovo - Turchia
Percorso D: Cechia - Danimarca
Percorso A
Il gol e l'assist di Sandro Tonali permettono all'Italia di battere un'ostica Irlanda del Nord a Bergamo. Federico Dimarco va vicino al gol due volte prima dell'intervallo: prima colpisce un palo con un tiro-cross, poi costringe Pierce Charles alla respinta dopo una conclusione potente. Al suo ritorno in Nazionale dopo l'infortunio, Tonali porta gli Azzurri in vantaggio 11 minuti dopo l'intervallo e poi serve l'assist a Moise Kean per il 2-0 a dieci minuti dalla fine.
Galles - Bosnia-Erzegovina 1-1 dts (vittoria Bosnia-Erzegovina 4-2 dcr)
Kerim Alajbegović trasforma il rigore decisivo, consentendo alla Bosnia-Erzegovina di conquistare la finale del Percorso A contro l'Italia. Dopo il palo di Harry Wilson su un tiro dalla distanza, Dan James porta in vantaggio il Galles al 51'. Dopo una traversa di James, gli ospiti pareggiano con il 73° gol in nazionale di Edin Džeko a quattro minuti dalla fine, portando la sfida ai supplementari. Ai calci di rigore, Brennan Johnson e Neco Williams non riescono a centrare la porta dal dischetto, consentendo ad Alajbegović di realizzare il rigore decisivo che vale la finale contro l'Italia.
Percorso B
Viktor Gyökeres gioca una partita perfetta a Valencia, trascinando la Svezia alla vittoria contro l'Ucraina. L'attaccante sblocca il risultato al 6' deviando in rete un cross perfetto di Benjamin Nygren. Al 51' sigla il raddoppio agganciando un lancio lungo di Kristoffer Nordfeldt prima di insaccare con freddezza. Gyökeres poi mette la ciliegina sulla torta con un rigore trasformato con potenza, completando la sua tripletta, prima del gol della bandiera di Matvii Ponomarenko (90') al suo esordio in nazionale.
Gli ospiti passano in vantaggio a Varsavia al 42' con Arbër Hoxha che approfitta di un errore difensivo sbloccando il risultato. Robert Lewandowski pareggia di testa su calcio d'angolo allo scoccare dell'ora di gioco; per l'attaccante polacco è il suo 89° gol in nazionale. Al 73' i padroni di casa completano la rimonta con un gran tiro dalla distanza di Piotr Zieliński che vale la finale contro la Svezia.
Percorso C
Arda Güler calcia alto su una delle occasioni più ghiotte del primo tempo, ma non sbaglia la mira nella ripresa effettuando un assist perfetto per Ferdi Kadıoğlu che controlla abilmente e segna la rete della vittoria al 53'. Ianis Hagi risponde poco dopo con un tiro che esce di poco a lato, mentre Nicolae Stanciu colpisce un palo. I padroni di casa sfiorano il raddoppio con Kenan Yıldız che colpisce la traversa con un tiro a giro, mentre Arda Güler costringe Ionuț Radu a una difficile parata. Adesso la Turchia deve superare in finale il Kosovo per la sua prima qualificazione ai Mondiali dal 2002.
I padroni di casa passano in vantaggio nei primi minuti grazie a un potente colpo di testa di Martin Valjent, ma Veldin Hodža pareggia al 21'. Sul finire del primo tempo, un calcio di punizione di Lukáš Haraslín riporta la Slovacchia in vantaggio. Il Kosovo impiega solo 65 secondi per pareggiare dopo l'intervallo grazie a un colpo di testa di Fisnik Asllani. Le reti di Florent Muslija e Kreshnik Hajrizi al 60' e 72', permettono agli ospiti di prendere il controllo della partita. David Strelec segna al 94' accorciando lo svantaggio, ma non basta per impedire alla squadra di Franco Foda di volare in finale dove ospiterà la Turchia martedì.
Percorso D
Danimarca - Macedonia del Nord 4-0
Per gran parte del primo tempo, la Danimarca si limita a tirare dalla distanza, ma nella ripresa i padroni di casa cambiano marcia e passano subito in vantaggio con Mikkel Damsgaard. L'esterno danese al 58' effettua l'assist per il raddoppio di Gustav Isaksen che dopo solo un minuto segna il suo secondo personale. A 15 minuti dalla fine, i danesi chiudono virtualmente la gara col 4-0 di Christian Nørgaard.
Cechia - Repubblica d'Irlanda 2-2 dts (vittoria Cechia 4-3 dcr)
La Cechia mantiene vivo il sogno della prima qualificazione ai Mondiali dopo vent'anni, vincendo la semifinale contro la Repubblica d'Irlanda. I primi tre gol della gara vengono segnati in otto minuti del primo tempo: il rigore di Troy Parrott apre le marcature al 19', poi il portiere ceco Matěj Kovář devia nella propria porta un colpo di testa di Dara O'Shea al 23' per il 2-0, prima del 2-1 di Patrik Schick dal dischetto al 27'. Alla sua prima partita da capitano, Ladislav Krejčí segna di testa il gol del pareggio a quattro minuti dalla fine, portando la sfida ai supplementari. Ai calci di rigore Kovář para due tiri, mentre Jan Kliment trasforma il rigore decisivo qualificando la Cechia in finale.
Dove e quando si giocherà il Mondiale 2026?
La fase finale del Mondiale si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio in 16 città tra Canada, Messico e Stati Uniti:
Stati Uniti (11): Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle
Messico (3): Guadalajara, Mexico City, Monterrey
Canada (2): Toronto, Vancouver
La finale si giocherà al New York New Jersey Stadium il 19 luglio 2026.