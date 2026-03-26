Confermate le finali degli spareggi Europei per la Coppa del Mondo 2026
giovedì 26 marzo 2026
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Sono stati confermati i quattro accoppiamenti delle finali degli spareggi europei per i Mondiali 2026.
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Al termine delle semifinali di giovedì, sono stati confermati i quattro accoppiamenti per le finali degli spareggi europei per i Mondiali 2026.
Le partite si svolgeranno martedì 31 marzo, con calcio d’inizio alle 20:45 (CET).
Finali degli spareggi
Percorso A: Bosnia ed Erzegovina - Italia (Zenica)
Percorso B: Svezia - Polonia (Solna)
Percorso C: Kosovo - Turchia (Pristina)
Percorso D: Cechia - Danimarca (Praga)