I convocati dell'Italia per gli spareggi di accesso al Mondiale
venerdì 20 marzo 2026
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Il Ct Gennaro Gattuso ha convocato 28 giocatori per la semifinale contro l'Irlanda del Nord e l'eventuale finale: prima volta per Marco Palestra, torna Federico Chiesa.
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Sono 28 i giocatori convocati da Gennaro Gattuso per gli spareggi di accesso alla Coppa del Mondo FIFA 2026.
Spicca la prima chiamata in azzurro per Marco Palestra, mentre torna tra i convocati Federico Chiesa, assente da UEFA EURO 2024. Presente anche Sandro Tonali, la cui convocazione era in dubbio per un infortunio rimediato in UEFA Champions League.
L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale degli spareggi giovedì 26 marzo a Bergamo. Se gli Azzurri usciranno vincitori, se la vedranno in finale con una tra Bosnia-Erzegovina e Galles martedì 31 marzo.
I convocati dell'Italia per gli spareggi di accesso alla Coppa del Mondo FIFA 2026
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).