I temi delle semifinali degli spareggi per la Coppa del Mondo 2026

Percorso A

Italia - Irlanda del Nord

La Norvegia ha scalzato l'Italia dal primo posto nel Gruppo I, mandandola allo spareggio contro una squadra contro cui non perde dal 1958. Gli Azzurri non hanno subito gol in sette partite contro l'Irlanda del Nord dal 1961 (V5 P2): si tratta dunque di un'impresa impossibile per gli ospiti? "Tendo a considerarla un'opportunità ed è così che la venderemo ai giocatori", ha detto il Ct Michael O'Neill. "Anche loro la vedranno così. Sono a due partite dal Mondiale".

Galles - Bosnia ed Erzegovina

I padroni di casa non hanno mai battuto la Bosnia ed Erzegovina in quattro incontri (P2 S2), ma il Ct Sergej Barbarez ha commentato: "Il Galles è una squadra forte, soprattutto in casa". Anche se le statistiche non sono favorevoli alla sua squadra, il tecnico avversario Craig Bellamy si è detto ottimista dopo aver visto alcune partite recenti della Bosnia ed Erzegovina e ha affermato: "Ho visto molti punti di forza, ma anche molti punti deboli".

Percorso B

Ucraina - Svezia

Serhiy Rebrov spera in una qualificazione senza problemi per l'Ucraina a Valencia. "Tutto dipenderà dalle condizioni delle due squadre in vista delle partite di marzo", ha dichiarato il Ct. "È molto importante essere in forma, ma la nostra preparazione è iniziata nel momento in cui abbiamo conosciuto il nostro avversario". Il nuovo tecnico della Svezia, Graham Potter, dovrà probabilmente fare a meno di Alexander Isak (frattura alla gamba) e Dejan Kulusevski (ginocchio), ma finché sarà disponibile Viktor Gyökeres non mancherà la pericolosità offensiva.

Polonia - Albania

"Conosciamo molto bene l'Albania perché l'abbiamo affrontata nelle qualificazioni a EURO 2024 e ai Mondiali del 2022", ha dichiarato il Ct della Polonia, Jan Urban, dopo il sorteggio degli spareggi. "È una squadra ben strutturata che non subisce molti gol, ma non segna neanche tanto". La storia favorisce i padroni di casa, il cui bilancio in 15 gare contro l'Albania è V10 P3 S2, ma l'Albania è sempre temibile e il Ct Sylvinho lo sa: "In 90 minuti può succedere di tutto. Li conosciamo bene, ma anche loro ci conoscono bene".

Percorso C

Turchia - Romania (18:00 CET)

L'immensa esperienza dell'80enne Mircea Lucescu, Ct della Romania, potrebbe essere un fattore determinante in questa partita. Vincenzo Montella, tecnico della Turchia, ha infatti dichiarato: "Conosco bene Lucescu e anche lui conosce il nostro campionato. Tutti dovranno dare il 100% per arrivare ai Mondiali". Il tecnico rumeno ha allenato Galatasaray e Beşiktaş ed è stato sulla panchina della Turchia dal 2017 al 2019, perdendo 2-0 contro la sua nazione nell'ultimo incontro tra le due squadre.

Slovacchia - Kosovo

Avere una squadra in forma è la priorità del Ct della Slovacchia, Francesco Calzona, che affronterà il Kosovo per la prima volta in assoluto. "Sappiamo quali difficoltà abbiamo avuto nelle qualificazioni [a causa degli infortuni]", ha spiegato. "Credo che tutti saranno in forma e pronti a lottare per il nostro obiettivo". L'obiettivo del Kosovo è la prima fase finale di un torneo, ma Calzona arriva da cinque partite senza sconfitte (V3 P2). "La squadra ha molta fiducia e la partita sarà molto equilibrata", ha detto.

Percorso D

Danimarca - Macedonia del Nord

Un pareggio contro la Bielorussia e una sconfitta in Scozia hanno vanificato la qualificazione diretta della Danimarca, ma il Ct Brian Riemer inizia ad avere qualche speranza anche se affronterà quella che ha definito "una squadra balcanica dal grande cuore". La Macedonia del Nord, che ha partecipato a EURO 2020, si presenta alla sfida con un nuovo allenatore: Goce Sedloski, ex difensore con 100 presenze in nazionale che è arrivato a dicembre per assumersi "la più grande responsabilità della mia carriera".

Cechia - Repubblica d'Irlanda

"È una squadra che gioca come gli avversari la lasciano giocare", ha detto il nuovo Ct Miroslav Koubek a proposito dei prossimi avversari della Cechia. "Se le si concede troppo, è molto forte". I cechi hanno vinto le ultime tre partite casalinghe contro gli irlandesi, che però hanno battuto il Portogallo nelle qualificazioni. "Ho detto ai ragazzi che non giocano solo per la squadra", ha commentato Heimir Hallgrímsson. "Nelle loro mani c'è il futuro del calcio irlandese".