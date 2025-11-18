Qualificazioni Europee: Belgio, Spagna, Svizzera, Scozia e Austria qualificate
martedì 18 novembre 2025
Intro articolo
Le ultime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo si concludono con qualche sorpresa, come il successo in extremis della Scozia contro la Danimarca.
Corpo articolo
L'ultima serata delle qualificazioni europee decreta le ultime squadre che andranno direttamente alla Coppa del Mondo FIFA 2026: Belgio, Spagna, Svizzera, Scozia e Austria.
UEFA.com riassume le gare di martedì.
Risultati
Gruppo B: Svezia - Slovenia 1-0, Kosovo - Svizzera 1-1
Gruppo C: Scozia - Danimarca 4-2, Bielorussia - Grecia 0-0
Gruppo E: Bulgaria - Georgia 2-1, Spagna - Turchia 2-2
Gruppo H: Romania - San Marino 7-1, Austria - Bosnia ed Erzegovina 1-1
Gruppo J: Galles - Macedonia del Nord 7-1, Belgio - Liechtenstein 7-0
Due gol spettacolari nei minuti di recupero regalano alla Scozia un'emozionante vittoria contro la Danimarca e la riportano in Coppa del Mondo dopo 28 anni.
La sforbiciata acrobatica di Scott McTominay apre le danze, ma gli ospiti pareggiano su rigore con Rasmus Højlund. L'espulsione di Rasmus Kristensen per doppia ammonizione riporta l'inerzia a favore della Scozia, che torna in vantaggio con Lawrence Shankland, ma Patrick Dorgu pareggia di nuovo.
I padroni di casa riescono a trovare il gol nel recupero con una conclusione da 20 metri di Kieran Tierney; poi, con gli ospiti sbilanciati, Kenny McLean segna dalla sua metà campo e manda in delirio Hampden Park.
Austria - Bosnia ed Erzegovina 1-1
Il subentrato Michael Gregoritsch segna a 13' dalla fine e riporta l'Austria in Coppa del Mondo, dove mancava dal 1998. La Bosnia-Erzegovina inizia la serata sperando di strappare la qualificazione ai padroni di casa e in effetti segna al 12' con Haris Tabaković.
La squadra di Ralf Rangnick le prova tutte ma non riesce a superare la solida difesa ospite. Quando il tempo e le idee sembrano esaurirsi, il cross di Marcel Sabitzer viene incornato sulla traversa da Marko Arnautović e la palla capita a Gregoritsch, che non sbaglia.
La Roja conquista il primo posto nel Gruppo E pur perdendo i primi punti nelle qualificazioni. Il tiro di Dani Oimo porta in vantaggio i padroni di casa, ma Deniz Gül pareggia poco prima dell'intervallo.
La striscia di imbattibilità della Spagna nelle competizioni internazionali, che dura da marzo 2023, viene messa a rischio da Salih Özcan, che al 54' porta gli ospiti sul 2-1, ma Mikel Oyarzabal firma il 2-2 al 62'. Nel finale, l'undici di Luis de la Fuente sfiora la vittoria con un tiro dalla distanza di Álex Baena, ma Altay Bayındır si supera e devia acrobaticamente in calcio d'angolo.
Il meglio dagli altri campi
- La Svizzera, praticamente certa di un posto alla fase finale, completa l'opera pareggiando 1-1 in Kosovo, con gol di apertura di Ruben Vargas.
- Il Belgio si qualifica agevolmente centrando la vittoria necessaria in casa contro il Liechtenstein. Jeremy Doku e Charles De Ketelaere segnano una doppietta in una gara vinta 7-0.
- Anche il Galles segna sette gol e si assicura il secondo posto nel Gruppo J. Da segnalare la tripletta di Harry Wilson.
Chi si è qualificato?
Qualificate da vincitrici del girone
Austria, Belgio, Croazia, Scozia, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svizzera
Agli spareggi da seconde del girone
Albania, Bosnia ed Erzegovina, Cechia, Danimarca, Italia, Kosovo, Polonia, Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Turchia, Ucraina, Galles
Agli spareggi tramite la Nations League
Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord