Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo 2026: vittorie per Spagna e Svizzera

Spagna e Svizzera non sono ancora matematicamente alla fase finale della Coppa del Mondo FIFA, ma sono un passetto più vicine dopo le roboanti vittorie di sabato nelle qualificazioni europee. Solo un pareggio per Belgio e Danimarca rispettivamente contro Kazakistan e Bielorussia.

UEFA.com vi racconta le partite di sabato.

Riepilogo qualificazioni

Risultati

Gruppo B: Svizzera - Svezia 4-1, Slovenia - Kosovo 0-2

Gruppo C: Grecia - Scozia 3-2, Danimarca - Bielorussia 2-2

Gruppo E: Turchia - Bulgaria 2-0, Georgia - Spagna 0-4

Gruppo H: Cipro - Austria 0-2, Bosnia-Erzegovina - Romania 3-1

Gruppo J: Kazakistan - Belgio 1-1, Liechtenstein - Galles 0-1

Georgia - Spagna 0-4

Mikel Oyarzabal festeggia la 50ª presenza con la Roja segnando un gol per tempo nella vittoria che permette alla Spagna di rimanere a punteggio pieno nel Gruppo E.

La Spagna sblocca il risultato all'11' con un calcio di rigore dell'attaccante della Real Sociedad che spiazza con freddezza Giorgi Mamardashvili. A metà del primo tempo, Martin Zubimendi finalizza un lungo possesso palla della Spagna con un preciso tiro che supera il portiere in uscita, dopo essere stato servito da un gran passaggio di Fabián Ruiz. Ferran Torres segna il terzo gol prima dell'intervallo, mentre Oyarzabal realizza la sua doppietta personale poco dopo l'ora di gioco grazie a un colpo di testa su assist di Ferran Torres.

Svizzera - Svezia 4-1

I gol nel secondo tempo di Granit Xhaka, Dan Ndoye e Johan Manzambi permettono alla Svizzera di presentarsi alla sfida dell'ultima giornata con tre punti di vantaggio sul secondo posto nel Gruppo B e una differenza reti di +11.﻿



Breel Embolo porta in vantaggio la Svizzera al 13' su un bel cross di Ndoye. La Svezia sotto la guida del neo ct Graham Potter, va alla ricerca del pari che trova dopo 20 con Benjamin Nygren.

Il rigore di Xhaka al 60' e il gran gol di Ndoye a 15 minuti dalla fine, permettono agli svizzeri di prendere il controllo della gara che si chiude col 4-1 firmato da Manzambi al 94'.

Kazakistan - Belgio 1-1

I Red Devils si assicurano un posto tra le prime due del Gruppo J grazie a un potente colpo di testa di Hans Vanaken su cross di Timothy Castagne poco dopo l'inizio del secondo tempo, prolungando a 35 partite la serie di imbattibilità del Belgio nelle qualificazioni ai Mondiali.

Gli ospiti, che avevano bisogno di conquistare i tre punti per assicurarsi la qualificazione diretta, passano in svantaggio dopo soli nove minuti, quando il diciassettenne Dastan Satpayev piazza il pallone sul primo palo, diventando il più giovane marcatore di sempre del Kazakistan. La squadra di Talgat Baisufinov resiste eroicamente fino alla fine, nonostante l'espulsione di Islam Chesnokov al 77'.

Il meglio dagli altri campi

Marko Arnautović ha segnato entrambe le reti nel successo a Cipro, consentendo all'Austria di conquistare la sesta vittoria su sette nel Gruppo H, ma la sua squadra non ha potuto festeggiare la qualificazione alla fase finale dopo che la Bosnia-Erzegovina ha rimontato lo svantaggio iniziale e battuto la Romania.

La Bielorussia ha pareggiato 2-2 in Danimarca (e per un certo periodo è stato in vantaggio per 2-1 a Copenaghen). Il risultato del Gruppo C ha dato speranza alla Scozia; la squadra di Steve Clarke, infatti, ha perso 3-2 in Grecia, ma martedì affronterà la Danimarca per un posto nella fase finale.

Il Galles ha vinto 1-0 una sfida decisiva in casa del Liechtenstein arrivando così a pari punti con la Macedonia del Nord in vista dell'ultima giornata che sarà una sorta di spareggio per il secondo posto tra le due squadre salvo sorprese clamorose per il primo posto. Jordan James ha segnato l'unico gol della partita (il suo primo con la maglia della nazionale) poco dopo l'ora di gioco.

Le partite di domenica

Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non indicato

Gruppo D: Ucraina - Islanda (18:00), Azerbaigian - Francia (18:00)

Gruppo F: Ungheria - Repubblica d'Irlanda (15:00), Portogallo - Armenia (15:00)

Gruppo I: Italia - Norvegia, Israele - Moldavia

Gruppo K: Serbia - Lettonia (18:00), Albania - Inghilterra (18:00)