Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo 2026: Croazia qualificata, solo un pari per i Paesi Bassi

La Croazia ha raggiunto Inghilterra e Francia tra le qualificate alla fase finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 dopo che la vittoria contro le Isole Faroe le ha assicurato il primo posto nel proprio girone.

UEFA.com vi racconta le partite di venerdì.

Tutto quello che c'è da sapere sulle qualificazioni europee

Risultati

Gruppo A: Lussemburgo - Germania 0-2, Slovacchia - Irlanda del Nord 1-0

Gruppo G: Finlandia - Malta 0-1, Polonia - Paesi Bassi 1-1

Gruppo L: Gibilterra - Montenegro 1-2, Croazia - Isole Faroe 3-1

Polonia - Paesi Bassi 1-1

Le prime due posizioni del Gruppo G sono praticamente decise dopo che la Polonia non è riuscita a mantenere il vantaggio contro la capolista a Varsavia.

Nicola Zalewski fallisce una chiara occasione da gol dopo pochi minuti, ma i padroni di casa sbloccano lo stesso il risultato al 43' con un contropiede letale finalizzato da Jakub Kamiński dopo un uno-due a centrocampo con Robert Lewandowski.

Dopo pochi minuti dalla ripresa, i Paesi Bassi trovano il pareggio col 54° gol di Memphis Depay in nazionale, che ribatte in rete la respinta del portiere Kamil Grabara sul colpo di testa di Donyell Malen. Da quel momento in poi nessuna delle due squadre riesce più a creare occasioni significative per vincere la partita.

Croazia - Isole Faroe 3-1

La Croazia, seconda classificata nel 2018, rimonta lo svantaggio iniziale e batte le Isole Faroe, assicurandosi così un posto alla fase finale dei Mondiali del 2026.

Gli ospiti passano in vantaggio a Rijeka dopo 15 minuti grazie a un tiro deviato di Geza Dávid Turi che spiazza Dominik Livaković. Dopo appena sette minuti i croati pareggiano con una conclusione precisa di Joško Gvardiol sul palo più lontano.

Al 57' la Croazia passa in vantaggio con la rete di Petar Musa, tornato in nazionale dopo due anni, e al 70' i padroni di casa chiudono definitivamente la gara col gol al volo di Nikola Vlašić (entrato a partita in corso) su un cross perfetto di Ivan Perišić.

Il meglio dagli altri campi

Nick Woltemade segna due gol nel secondo tempo, regalando alla Germania la vittoria in Lussemburgo. La squadra di Julian Nagelsmann si è ora assicurata un posto tra le prime due prima della partita decisiva contro la Slovacchia lunedì.

La Slovacchia può ancora superare la Germania e conquistare il primo posto nel Gruppo A dopo la vittoria per 1-0 contro l'Irlanda del Nord grazie al gol di Tomáš Bobček all'esordio in nazionale. La squadra di Francesco Calzona è matematicamente tra le prime due del girone.

La Finlandia doveva vincere contro Malta per mantenere vive le speranze di qualificarsi tra le prime due prima della partita tra Polonia e Paesi Bassi nel Gruppo G, ma ha perso in casa con un gol di Jake Grech che ha regalato agli ospiti una vittoria storica.

Le partite di sabato

Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non indicato

Gruppo B: Svizzera - Svezia, Slovenia - Kosovo

Gruppo C: Grecia - Scozia, Danimarca - Bielorussia

Gruppo E: Turchia - Bulgaria (18:00), Georgia - Spagna (18:00)

Gruppo H: Cipro - Austria (18:00), Bosnia-Erzegovina - Romania

Gruppo J: Kazakistan - Belgio (15:00), Liechtenstein - Galles (17:00)