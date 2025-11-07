I convocati dell'Italia per Moldavia e Norvegia: c'è Caprile
venerdì 7 novembre 2025
Intro articolo
Il Ct azzurro Gennaro Gattuso ha convocato 27 giocatori per le ultime due sfide di qualificazione alla Coppa del Mondo; prima chiamata per il portiere del Cagliari.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il Ct Gennaro Gattuso ha convocato 27 giocatori per le partite dell’Italia contro Moldavia e Norvegia, concedendo la prima chiamata in nazionale maggiore al portiere del Cagliari Elia Caprile.
Gli Azzurri saranno di scena A Chisinau giovedì 13 novembre e ospiteranno la Norvegia a San Siro domenica 16 novembre. Le due sfide chiuderanno gli impegni dell'Italia nel Gruppo I di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.
I convocati dell'Italia
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).