Convocati Italia: Nicolussi Caviglia e Cambiaghi per Gattuso
venerdì 3 ottobre 2025
Intro articolo
Il Ct ha convocato 27 calciatori per le sfide di qualificazione mondiale contro Estonia e Israele: prima chiamata per il centrocampista della Fiorentina e l'attaccante del Bologna.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il Ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha convocato 27 giocatori per le partite dell’Italia contro Estonia e Israele, concedendo la prima chiamata in nazionale maggiore a Hans Nicolussi Caviglia della Fiorentina e a Nicolò Cambiaghi del Bologna. Nella lista figura anche l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito.
L'Italia sarà di scena in Estonia sabato 11 ottobre e ospiterà Israele a Udine martedì 14 ottobre. Entrambe le sfide sono valevoli per il Gruppo I di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.
I convocati dell'Italia
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).