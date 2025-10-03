Convocati Italia: Nicolussi Caviglia e Cambiaghi per Gattuso

Il Ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha convocato 27 giocatori per le partite dell’Italia contro Estonia e Israele, concedendo la prima chiamata in nazionale maggiore a Hans Nicolussi Caviglia della Fiorentina e a Nicolò Cambiaghi del Bologna. Nella lista figura anche l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito.

L'Italia sarà di scena in Estonia sabato 11 ottobre e ospiterà Israele a Udine martedì 14 ottobre. Entrambe le sfide sono valevoli per il Gruppo I di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.

I convocati dell'Italia

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).