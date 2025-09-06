Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo: i temi delle partite di martedì
sabato 6 settembre 2025
Intro articolo
Nelle ultime partite della sesta giornata, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ed Erling Haaland tornano nuovamente sotto i riflettori, mentre l'Inghilterra è attesa da una trasferta ostica contro la Serbia.
Contenuti top media
Corpo articolo
Le partite delle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026 di settembre si concludono col botto: Francia e Portogallo vanno a caccia della seconda vittoria in due partite, il norvegese Erling Haaland proverà a segnare il quinto gol in cinque partite, mentre l'Inghilterra è attesa da una sfida ostica in casa della Serbia.
UEFA.com passa in rassegna le partite della sesta giornata.
Calci di inizio 20:45 CET salvo diversa indicazione
Sesta giornata
Martedì 9 settembre 2025
D Azerbaigian - Ucraina (18:00)
F Armenia - Repubblica d'Irlanda (18:00)
D Francia - Islanda
F Ungheria - Portogallo
H Bosnia ed Erzegovina - Austria
H Cipro - Romania
I Norvegia - Moldavia
K Albania - Lettonia
K Serbia - Inghilterra
- Gruppo D: dopo aver eguagliato il bottino di 51 gol di Thierry Henry, sigillando la vittoria contro l'Ucraina, Kylian Mbappé ha nel mirino il record francese di Olivier Giroud, con 57 gol. L'Islanda, tuttavia, sarà un avversario ostico, dopo aver esordito con un 5-0 sull'Azerbaijan. L'Ucraina, che venerdì ha messo a dura prova la Francia, può rimettersi in carreggiata a Baku.
- Gruppo F: Cristiano Ronaldo ha portato il suo bottino di gol in nazionale a quota 140 grazie alla doppietta nel 5-0 in Armenia di sabato; la prossima sfida è contro l'Ungheria e susciterà sicuramente ricordi speciali. A EURO 2016, Ronaldo ha segnato due gol contro i magiari, regalando al Portogallo un 3-3 che gli ha permesso di accedere alla fase a eliminazione diretta. Il resto è storia.
- Gruppo H: con lo scontro al vertice tra Bosnia ed Erzegovina (prima con quattro vittorie su quattro) e Austria (seconda con tre vittorie su tre), almeno una delle due squadre è destinata a perdere i primi punti nel girone. Edin Džeko ha segnato una doppietta contro San Marino sabato e ha firmato l'unico gol dell'ultimo scontro diretto tra le due formazioni a Zenica nel 2018.
- Gruppo I: Erling Haaland ha segnato nelle ultime sette partite della Norvegia (nove gol in totale) e sarà determinato a prolungare la striscia positiva in casa contro la Moldavia, dopo aver perso venerdì il primo posto nella classifica marcatori. La Norvegia ha vinto quattro partite su quattro nel Gruppo I; la Moldavia ha perso tutte e quattro le partite finora.
- Gruppo K: le prime due in classifica si incontrano a Belgrado. Thomas Tuchel è fiducioso che la sua Inghilterra "dimostrerà il suo valore" dopo aver faticato a trovare il ritmo giusto nella vittoria combattuta contro Andorra. La Serbia, che ha una partita in meno, si avvicinerebbe a due punti dai Tre Leoni con una vittoria.