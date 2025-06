Italia-Moldova 2-0: prima vittoria Azzurra

L'Italia si rialza dopo il ko con la Norvegia e conquista i primi tre punti nel Gruppo I di qualificazione alla Coppa del Mondo Fifa. A Reggio Emilia, gli Azzurri superano 2-0 la Moldova grazie ai gol - uno per tempo - di Giacomo Raspadori e Andrea Cambiaso.



La partita inizia con un brivido per gli Azzurri, perchè dopo nove minuti Ion Nicolaescu fa centro di testa sfruttando il cross di Oleg Reabciuk: il gol però è annullato per fuorigioco dello stesso attaccante dell'Heerenveen. La reazione dei padroni di casa è affidata a Luca Ranieri, all'esordio, che stacca più in alto di tutti sulla punizione di Raspadori ma colpisce la traversa.

La nazionale prende il sopravvento nel possesso e va vicina al vantaggio con Mateo Retegui e Federico Dimarco, poi al 40' passa. Cross dalla sinistra di Ranieri, la difesa della Moldova non riesce a liberare e Raspadori, di destro di controbalzo, supera Cristian Avram: 1-0.

Prima dell'intervallo la squadra di Serghei Cleșcenco sfiora due volte il pareggio, prima con Reabciuk che deve fare i conti con i riflessi di Gianluigi Donnarumma e poi con Daniel Dumbrăvanu, con Federico Dimarco che respinge sulla linea il suo tentativo. La ripresa si apre con gli ingressi in campo di Riccardo Orsolini e Nicolò Barella, che precedono un colpo di testa di Nicolaescu che finisce a lato di poco.

Dopo cinque minuti, comunque, la nazionale di casa trova il gol del raddoppio. Proprio Orsolini affonda a destra, Davide Frattesi non riesce a impattare sul suo cross basso ma è alle sue spalle c'è Cambiaso che di destro insacca facendo passare il pallone sotto le gambe del portiere avversario. Gli Azzurri provano ad attaccare con più convinzione per trovare almeno un altro gol, ma Sandro Tonali trova Avram pronto alla respinta con i pugni, mentre Raspadori viene anticipato al momento di concludere da Vladislav Baboglo.



Al 73' ha un'altra occasione Frattesi, pescato da un grande lancio dalle retrovie di Alessandro Bastoni: il centrocampista dell'Inter controlla e calcia, il portiere della Moldova riesce in qualche modo a salvarsi. Avram respinge su Orsolini, nel recupero hanno una grande chance prima Lorenzo Lucca - che di testa non trova lo specchio della porta - e poi Victor Stînă, la cui botta di destro è respinta miracolosamente dalla difesa della nazionale.