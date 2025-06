Norvegia-Italia 3-0: Azzurri sconfitti a Oslo

Inizia in salita il cammino dell'Italia nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026. All'Ullevaal Stadion di Oslo, gli Azzurri di Luciano Spalletti si inchinano 3-0 alla Norvegia che resta così in testa a punteggio pieno nel Gruppo I: sono i gol nel primo tempo di Alexander Sørloth, Antonio Nusa ed Erling Haaland a decidere la sfida.



Norvegia-Italia 3-0: le partite minuto per minuto e le reazioni



I padroni di casa impiegano meno di un quarto d'ora per sbloccare il risultato. Nusa premia il taglio di Sørloth, l'attaccante dell'Atlético Madrid entra in area e batte Gianluigi Donnarumma di sinistro. La nazionale di Spalletti prova a reagire con Giacomo Raspadori, servito da Mateo Retegui: l'attaccante del Napoli calcia da posizione defilata e spedisce alto.

Ma è la squadra di Ståle Solbakken a prendere sempre più il sopravvento e prima dell'intervallo arrivano altre due reti. Prima è Nusa, dopo un super controllo di tacco, a eludere la marcatura di due avversari e scagliare un gran tiro dal basso verso l'alto che non dà scampo a Donnarumma. Poi arriva lo squillo del "solito" Haaland.

L'attaccante del Manchester City, servito con i giri giusti da capitan Martin Ødegaard, aggira il portiere del Paris Saint-Germain e deposita in rete a porta sguarnita: per lui è il 41esimo gol in 42 partite con la nazionale. A inizio ripresa, anche per sovvertire la sterilità offensiva della squadra, Spalletti inserisce Davide Frattesi al posto di Nicolò Rovella.

Sono ancora i padroni di casa, però, a sfiorare il gol: sugli sviluppi di una punizione, infatti, Sander Berge - centrocampista del Fulham - centra il palo con un bellissimo destro dal limite dell'area. Il Ct Azzurro prova a inserire anche Riccardo Orsolini e Lorenzo Lucca, prima degli ingressi in campo di Federico Dimarco e Samuele Ricci.



