Thomas Tuchel: la mia nuova vita, la mia filosofia e le aspettative per la qualificazione alla Coppa del Mondo

Thomas Tuchel è pronto per il suo esordio da Ct dell'Inghilterra quando a Wembley il 21 marzo affronterà l'Albania e la Lettonia tre giorni dopo nelle prime giornate delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.

Dopo la sua nomina a ottobre, l'ex allenatore di Dortmund, Paris, Chelsea e Bayern ha iniziato ufficialmente il suo incarico a gennaio, dunque ha avuto un po' di tempo per ambientarsi.

A UEFA.com, Tuchel ha parlato della sua esperienza lavorativa, del suo amore per il calcio inglese e dello stile che intende adottare con la nazionale dei Tre Leoni.

Tuchel e un primo bilancio sul suo lavoro

È stato molto entusiasmante. Più intenso di quanto pensassi, con molti viaggi, riunioni e telefonate, ma è stata la scelta giusta e mi sento meglio ogni giorno che passa.

È un piacere parlare con i giocatori e stare vicino a loro. Con ogni giocatore che ho contattato c'è stata una conversazione unica. È entusiasmante stare a bordo insieme a loro. Adesso punteremo al bersaglio grosso. Sappiamo cosa serve e che è sarà difficile, ma ci proveremo.

Tuchel sulla sua filosofia calcistica

Dobbiamo avere una connessione con i nostri tifosi. Devono sentire che giochiamo e lottiamo come una squadra. I tifosi devono percepire quel senso di unione, il legame tra i giocatori e la fratellanza tipiche della nostra nazione. Credo fermamente che, specialmente a livello delle nazionali, questo faccia la differenza.

La Premier League tira fuori il meglio da questi giocatori. Hanno carattere. Ora tocca a noi trovare la squadra migliore, non solo i giocatori migliori. È molto importante trovare subito una mentalità e un tipo di gioco che possiamo imparare rapidamente. Questo sarà il mio compito perché metteremo insieme calciatori di club diversi che giocatono stili diversi. La vera sfida è trasformare questo in un'idea che rifletta anche, ovviamente, il nucleo della Premier League: un gioco fisico, un gioco offensivo, entusiasmante. Quello che i nostri tifosi vorrebbero vedere.

Tuchel su come gli altri lo descriverebbero

Come persona? Spero generosa, divertente, testarda, ambiziosa e pessima nel rispondere alle telefonate e ai messaggi di testo. Questo è forse quello che direbbero di me. Come allenatore invece mi definirei molto ambizioso ed esigente.

Il calcio è la mia passione nella vita: posso respirarlo, viverlo ogni singolo giorno senza annoiarmi. Mi entusiasma. In generale, sono molto grato per queste opportunità, ed essere l'allenatore della nazionale inglese è prestigioso e speciale.

Tuchel sulle sue prime due partite

Non vedo l'ora di scendere in campo, lo ammetto. Sono contento di tutto il lavoro che stiamo facendo. Qualcuno mi ha addirittura detto che questo potrebbe essere stato l'allenamento meglio preparato di sempre. Forse hanno ragione, ma vogliamo iniziare da subito a vincere già contro Albania e Lettonia. Vogliamo partire col piede giusto e fare delle partite in casa il nostro punto di forza.

Dovremo prepararci per un girone difficile e per partite difficili. Non esistono più partite facili. Tutti ci renderanno la vita difficile, e dovremmo essere preparati a questo. In generale, il nostro obiettivo è molto chiaro: vogliamo qualificarci dalla fase a gironi e prepararci al meglio per il Mondiale in America.

Tuchel sul tentativo di porre fine a un'attesa lunga 60 anni

Ecco perché siamo qui e non dovremmo essere timidi riguardo ai nostri obiettivi. Dobbiamo accettare l'idea, naturalmente, che dobbiamo procedere passo dopo passo. Non possiamo iniziare a sognare la finale di New Jersey nel 2026. Dobbiamo concentrarci completamente su ciò che facciamo nel nostro primo campo, poi nel secondo campo. Dobbiamo prepararci. Così facendo aumentiamo le nostre possibilità, ma il nostro obiettivo e sogno è abbastanza chiaro.

