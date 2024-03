Semifinali spareggi EURO 2024: vincono Grecia, Polonia e Galles

Grecia, Polonia e Galles sono tra le sei squadre che raggiungono la finale degli spareggi per UEFA EURO 2024 grazie alle rispettive vittorie di giovedì.

UEFA.com riepiloga tutte le partite.

La Polonia vince in grande stile a Varsavia. Przemysław Frankowski apre le marcature, Maksim Paskotši viene espulso per gli ospiti prima dell'intervallo e Piotr Zieliński raddoppia nella ripresa. I polacchi dilagano con un bel gol di Jakub Piotrowski, un'autorete Karol Mets e una marcatura dalla corta distanza di Sebastian Szymański, mente Martin Vetkal firma il gol della bandiera a 12' dalla fine.

Il Galles ha eliminato la Finlandia e affronterà la Polonia Getty Images

Il Galles vince comodamente e martedì si giocherà la terza partecipazione consecutiva alla fase finale di EURO. David Brooks porta in vantaggio i padroni di casa al 3', Neco Williams raddoppia ma Teemu Pukki accorcia quasi immediatamente. A ripristinare i due gol di vantaggio ci pensa Brennan Johnson e, dopo una rete di Ben Davies annullata per fuorigioco, Daniel James arrotonda il punteggio nel finale.

Una tripletta di Albert Gudmundsson consente all'Islanda di superare una semifinale a tratti equilibrata contro Israele. I padroni di casa vanno sull'1-0 con un rigore di Eran Zahavi, ma l'Islanda risponde con due gol in tre minuti. Gudmundsson trasforma una splendida punizione, poi un tiro al volo deviato di Arnór Ingvi Traustason batte Omri Glazer prima dell'intervallo. Nella ripresa, l'israeliano Roy Revivo viene espulso e Zahavi manda il suo secondo rigore sul fondo. Gudmundsson colpisce due volte in contropiede e qualifica l'Islanda per la sfida contro l'Ucraina a Breslavia.

B: Bosnia ed Erzegovina - Ucraina 1-2

L'Ucraina ha battuto la Bosnia ed Erzegovina in rimonta UEFA via Getty Images

Con due gol negli ultimi cinque minuti, l'Ucraina rimonta clamorosamente e si assicura un posto nella finale del Percorso B contro l'Islanda. La Bosnia ed Erzegovina passa in vantaggio quando Amar Dedić crossa per Mykola Matvienko, che supera il portiere madridista Andriy Lunin. Roman Yaremchuk, entrato dalla panchina, pareggia all'85' minuto e poi propizia il gol della vittoria di Artem Dovbyk.

La Grecia vince 5-0 e continua la corsa verso la sua prima qualificazione alla fase finale di EURO dopo 12 anni. I padroni di casa segnano quattro gol in 40 minuti grazie a un rigore di Tasos Bakasetas, un colpo di testa in tuffo di Dimitris Pelkas, una finalizzazione dalla corta distanza di Fotis Ioannidis e un'incornata di Dimitris Kourbelis. Il Kazakistan, vincitore di sei partite nel girone di qualificazione, capitola definitivamente con un autogol del difensore Alexandr Marochkin.

C: Georgia - Lussemburgo 2-0

Budu Zivzivadze (Georgia) esulta dopo il suo secondo gol contro il Lussemburgo UEFA via Getty Images

Con due gol di Budu Zivzivadze, la Georgia batte il Lussemburgo a arriva a una sola partita dalla sua prima partecipazione a una fase finale. Il 30enne attaccante apre le marcature al 40' sugli sviluppi di un calcio d'angolo e, dopo l'espulsione del difensore Maxime Chanot, chiude la partita concludendo su cross preciso di Levan Shengelia.

