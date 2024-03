Anteprima semifinali spareggi EURO 2024

Dodici nazioni stanno facendo il conto alla rovescia per le semifinali degli spareggi di UEFA EURO 2024 giovedì 21 marzo, sei di loro raggiungeranno le finali.

UEFA.com racconta le principali curiosità sulle sfide, tra cui l'Estonia che sogna una sorpresa in Polonia, lo stato di forma degli attaccanti Artem Dovbyk ed Edin Džeko che si affrontano e le altre nazioni che sognano la fase finale del torneo quest'estate.

Il calendario degli spareggi di EURO 2024 Semifinali (giovedì 21 marzo)

Percorso A: Polonia - Estonia, Galles - Finlandia

Percorso B: Israele - Islanda, Bosnia ed Erzegovina - Ucraina

Percorso C: Georgia - Lussemburgo (18:00), Grecia - Kazakistan Finali (martedì 26 marzo)

Percorso A: Galles/Finlandia - Polonia/Estonia

Percorso B: Bosnia ed Erzegovina/Ucraina - Israele/Islanda

Percorso C: Georgia/Lussemburgo - Grecia/Kazakistan Il calcio d'inizio di tutti gli incontri è alle 20:45 CET, salvo diversa indicazione

L'Estonia affronta quella che sulla carta sembra la sfida più difficile, affronta una Polonia imbattuta nelle ultime 20 partite di qualificazione a EURO (V15 P5) in casa. Tuttavia, l'Estonia ha vinto l'ultimo incontro con la Polonia nel 2012, quando Konstantin Vassiljev segnò l'unico gol nel finale.

Ora 39enne, il centrocampista del Flora è ancora fondamentale per la squadra estone e raggiungerà Martin Reim come giocatore con più presenze (157) se gioca a Varsavia. "Non saremo favoriti, è ovvio", ha detto Vassiljev, che ha giocato in Polonia con Piast Gliwice e Jagiellonia Białystok. "Tuttavia, il sogno di qualificarsi per EURO deve motivarci".

Lo sapevi?

L'Estonia ha concluso le qualificazioni a EURO con un solo punto in otto partite, ma si è guadagnata il posto per gli spareggi grazie ai risultati nella UEFA Nations League 2022/23.

Il Galles è un'altra squadra con un grande record in casa nelle qualificazioni a EURO: ha perso solo una delle ultime 14 partite (V10 P3) ed è imbattuta da quattro partite contro la Finlandia, a partire dal 2009. Due di queste quattro si sono concluse con una vittoria con una rete di Kieffer Moore, entrambe nella Nations League nel 2020.

Moore potrebbe svolgere un ruolo fondamentale in questa sfida, dopo aver seguito le parole dell'allenatore Robert Page dopo il sorteggio di novembre. "È un'opportunità per alcuni dei nostri giocatori per cercare nuove opportunità a gennaio e per raggiungere una condizione fisica migliore per marzo". Moore ha segnato sei reti nelle prime nove partite con l'Ipswich Town, mentre David Brooks ha beneficiato di più minuti dopo il suo trasferimento in prestito al Southampton.

Lo sapevi?

Nessuna delle ultime 20 partite di qualificazione a EURO della Finlandia è finita con un pareggio.

Israele è arrivato molto vicino alla qualificazione diretta, chiudendo a soli due punti dalla Svizzera nel Gruppo I. Ha mostrato il suo valore negli ultimi anni, in particolare, ottenendo la promozione in Lega A per la prossima edizione della Nations League vincendo il suo girone della Lega B nel 2022/23.

Le due nazioni hanno pareggiato 2-2 in entrambi gli incontri di quella competizione, ci si attende un'altra sfida incerta a Budapest. L'Islanda ha prolungato il contratto di Åge Hareide a gennaio e il Ct sogna che la sua squadra raggiunga la fase finale di EURO: "Andremo in Germania. Ho grande fiducia nella squadra e nei giocatori. Sono un gruppo talentuoso e ambizioso, lo staff e la struttura della squadra sono di prima classe e possiamo ottenere grandi risultati".

Lo sapevi?

Queste nazioni si sono affrontate cinque volte in precedenza e l'Islanda non ha mai battuto Israele (P3 S2).

L'Ucraina ha conquistato quattro punti contro la Bosnia-Erzegovina nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo due anni fa, pareggiando in casa e vincendo 2-0 in trasferta. Artem Dovbyk è una delle rivelazioni di questa stagione, dopo il suo passaggio al Girona in estate.

Il 26enne ha realizzato 14 gol in Liga e questa sfida lo contrappone al goleador dei padroni di casa Edin Džeko, anche lui in ricca vena di gol dopo il passaggio estivo al Fenerbahçe. "È chiaro che l'Ucraina è un avversario difficile", ha detto Džeko. "Hanno diversi giocatori eccezionali e in grande forma. La maggior parte di loro gioca per grandi squadre europee e sono molto uniti".

Lo sapevi?

Nessuna delle ultime 12 partite in casa della Bosnia-Erzegovina è finita con un pareggio (V6 S6).

Il Ct della Grecia Gus Poyet spera di raggiungere EURO 2024 dopo il sorteggio della fase finale. "Conoscere il possibile gruppo di cui faremo parte rende questo percorso ancora più importante. La possibilità di una sfida contro la Turchia, l'occasione della vita di affrontare il Portogallo e Cristiano Ronaldo e misurare la nostra forza contro la Cechia aumentano il nostro desiderio di andare all'EURO. Ovviamente abbiamo molto rispetto e dobbiamo concentrarci sulle dure partite degli spareggi, a cominciare dal Kazakistan."

Se la Grecia è entusiasta, che dire del Kazakistan? Non si sono mai qualificati per una fase finale importante, ma la loro forma è al massimo livello nella storia della nazione in vista degli spareggi. Gli uomini di Magomed Adiev hanno vinto sei partite del Gruppo H, compreso il 3-2 contro la Danimarca e le vittorie in trasferta contro Irlanda del Nord e Finlandia. Nelle precedenti quattro stagioni di qualificazione a EURO avevano ottenuto solo sette vittorie.

Lo sapevi?

La Grecia ha vinto tutti e tre i precedenti incontri contro il Kazakistan, anche se tutti si sono svolti quando era campione d'Europa, dal 2004 al 2006.

Questa sfida contrappone due nazioni che non hanno mai partecipato a una fase finale del torneo, con il Lussemburgo in grande forma in modo simile al Kazakistan. I Red Lions hanno vinto cinque partite conquistando il terzo posto nel Gruppo J, battendo la Bosnia-Erzegovina in casa e in trasferta e strappando quattro punti all'Islanda. Questo risultato è ancora più incredibile considerando che il Lussemburgo ha iniziato il suo percorso con solo otto vittorie in 117 partite nella storia delle qualificazioni a EURO.

"Tutti i miei giocatori, i responsabili della federazione, io stesso, non vediamo l'ora di affrontare la Georgia", ha detto l'allenatore Luc Holtz, in carica dal 2010. "Quando ci sei così vicino, vuoi andare agli Europei. Siamo convinti di poter rendere possibile l'impossibile e scrivere la storia di questo sport". Le loro possibilità aumenteranno anche perché la Georgia sarà senza Khvicha Kvaratskhelia, squalificato.

Lo sapevi?

Lussemburgo e Georgia si sono affrontate quattro volte, sempre in amichevole.

