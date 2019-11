Spareggi UEFA EURO 2020: chi partecipa?

Le 16 vincitrici dei gironi di UEFA Nations League hanno assicurato almeno un posto agli spareggi di UEFA EURO 2020, con ogni Lega che ha un proprio percorso negli spareggi. In ogni caso, l’esatta composizione dipenderà dal rendimento delle squadre durante le Qualificazioni Europee.

La suddivisione finale in fasce per il sorteggio delle fasi finali di UEFA EURO 2020, che coinvolgerà le quattro potenziali vincitrici degli spareggi, verrà pubblicata giovedì 21 novembre dopo l’approvazione del Panel Emergenze UEFA.

Le partecipanti agli spareggi

Sulla base delle classifiche delle Qualificazioni Europee, le squadre ad accedere agli spareggi sono:

Lega A: Islanda, Bulgaria/Israele/Ungheria/Romania*, Lega B: Bosnia-Erzegovina, Slovacchia, Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord

Lega C: Scozia, Norvegia, Serbia, Bulgaria/Israele/Ungheria/Romania*

Lega D: Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia

*Un sorteggio stabilirà chi tra Bulgaria, Israele, Ungheria o Romania verrebbe inserita nel percorso della Lega C, e chi nel percorso della Lega A.

Tutte le 55 federazioni – tra cui le 16 vincitrici – hanno la possibilità di qualificarsi direttamente a UEFA EURO 2020. Il sorteggio delle qualificazioni a EURO (domenica 2 dicembre) formerà 10 gironi, con le prime due di ogni raggruppamento che si qualificheranno direttamente.

Rimarranno poi quattro posti per EURO, che saranno assegnati tramite gli spareggi. In teoria, le quattro vincitrici di ogni girone si sfideranno agli spareggi della propria Lega.

Le vincitrici dei gironi di UEFA Nations League

Lega A: Inghilterra, Olanda, Portogallo, Svizzera

Lega B: Bosnia ed Erzegovina, Danimarca, Svezia, Ucraina

Lega C: Finlandia, Norvegia, Scozia, Serbia

Lega D: Bielorussia, Macedonia del Nord, Georgia, Kosovo

Comunque, questi spareggi non si svolgeranno prima di marzo 2020 – DOPO la fine delle Qualificazioni Europee. Il posto per gli spareggi EURO di ciascuna vincitrice di girone di UEFA Nations League che si qualifica tramite le Qualificazioni Europee andrà alla miglior squadra classificata nella propria Lega.

Nota: le squadre sono classificate da 1 a 55 a seconda della loro posizione nei gironi, punti ottenuti, differenza gol, gol segnati ecc.



Se una Lega non è composta da quattro squadre che possono qualificarsi (ad esempio, se 10 o 12 squadre di Lega A si qualificano direttamente), i rimanenti posti verranno assegnati alle squadre di un'altra Lega, in base alla classifica generale di UEFA Nations League.

Comunque, le vincitrici dei gironi non possono essere inserite in un gruppo di spareggi con squadre di una Lega più alta. Pertanto, se un gruppo di spareggi che include almeno un vincitore di un gruppo non ha abbastanza squadre della stessa Lega, i posti rimanenti dovranno essere occupati da squadre di una Lega inferiore.

Date chiave

22/11/2019: Sorteggio spareggi Qualificazioni Europee

30/11/2019: Sorteggio fase finale UEFA EURO 2020

26/03/2020: Semifinali spareggi Qualificazione Europee

31/03/2020: Finali spareggi QUalificazioni Europee

01/04/2020: Ulteriore sorteggio fase finale se necessario

12/06/2020: Gara inaugurale, Olimpico di Roma

12/07/2020: Finale, Wembley Stadium (Londra)

Come funzioneranno gli spareggi?

La squadra classificata più in alto in ogni Lega giocherà contro la quarta classificata, con le nazionali classificate seconda e terza che si sfideranno nell'altra semifinale.

A differenza dei precedenti spareggi, queste saranno gare a eliminazione diretta in gara singola, con le squadre classificate più in alto che ospitano ciascuna semifinale. La squadra di casa per ciascuna finale di spareggio verrà sorteggiata in anticipo il 22 novembre 2019.

In che modo c'entrano le fasi finali?

Le fasi finali, che si svolgono in Portogallo a giugno 2019, rappresentano un torneo a parte e non raddoppiano i posti della Lega A agli spareggi. I vincitori non si qualificheranno direttamente a UEFA EURO 2020.